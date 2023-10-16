تعرف على تفاصيل شخصية كريم عفيفي في فيلم "كتف قانوني"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان كريم عفيفي، عن أحدث أعماله السينمائية الجديدة، والتي تحمل اسم "كتف قانوني"



وقال خلال تصريحات تلفزيونية أجسد شخصية سيد أعمل محاميا، وهو شخص ذكي ولديه حلول لأي مشكلة يقع فيها ".

شخصية هالة صدقي في فيلم "كتف قانوني"

وأضاف: "أغلبية المشاهد تجمعني مع الفنانة هالة صدقي واللي بتلعب شخصية ماجدة، وبتتعرض لمشاكل كتير فبتلجأ ليا وبنبدأ نحل المشاكل دي مع بعض".

أبطال فيلم "كتف قانوني"

ويضم الفيلم مجموعة من النجوم أبرز هم عمرو عبد الجليل، سيد رجب، شيرين رضا، دينا، محمد رضوان، والعمل من إخراج سامح عبد العزيز، وتأليف أحمد رمزي.

تعرف على أحداث" كتف قانوني"



وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، وتجسد هالة صدقي شخصية سيدة أعمال ويدور معها بعض المواقف الكوميدية مع باقي أبطال الفيلم.

آخر أعمال كريم عفيفي



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان كريم عفيفي مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني، والذي حاز على إعجاب الجمهور،

أحداث مسلسل "جت سليمة"



ومسلسل جت سليمة، من بطولة الفنانة دنيا سمير غانم، ودارت أحداث المسلسل في إطار التشويق والإثارة حول فتاة تبدأ بقراءة كتابًا قديمًا وبمجرد قراءته تسافر عبر العديد من الأزمنة المختلفة لتواجه العديد من المواقف الطريفة.



أبطال مسلسل “جت سليمة”



وضم العمل عددا من النجوم أبرزهم: دنيا سمير غانم، محمد سلام، هالة فاخر، سامي مغاوري، خالد الصاوي، وغيرهم من النجوم والعمل من إخراج إسلام خيري وتأليف كريم يوسف.