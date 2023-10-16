نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيدي كرم: انتظر عرض فيلم " آل شلبي".. وهذا رأي في الأعمال القصيرة (حوار) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجحت في مجالين مختلفين التمثيل والإذاعة، فتميزت بأدوارها المميزة والمختلفة، واتجهت أيضًا إلى تقديم البرامج مع زملائها الفنانة إنتصار والفنانة شيماء سيف، وحاور دوت الخليج الفني الفنانة هيدي كرم؛ لتحدثنا عن رأيها في الأعمال الدرامية القصيرة والطويلة خاصةً بعد كثرة الأعمال الدرامية في الوقت الحالي على المنصات، وتكشف لنا عن أعمالها القادمة، وإلى نص الحوار:

الفنانة هيدي كرم ومراسلة دوت الخليج أميرة محمد

أغلب الأعمال في الوقت الحالي تندرج تحت الأعمال القصيرة ذات الـ ٧ أو ١٠ أو ١٥ حلقة، فما رأيك في هذه الأعمال؟

أحب هذه الأعمال للغاية، وأحب مشاهدتها، وأشعر بأنها مريحة للفنان.

ما الأفضل بالنسبة لك الأعمال القصيرة أم الطويلة ؟

الأعمال القصيرة بالطبع، سريعة وإيقاعها أسهل عن الأعمال الطويلة، ومن جهة أخرى، فهذا الوقت الحالي لا يسمح للمُشاهد أن يجلس لفترات طويلة ليتابع عمل واحد لمدة ٣٠ أو ٤٥ أو ٦٠ حلقة.

فكرة هذه الأعمال أتت من المنصات مثل watch it، شاهد.. من وجهة نظرك هل من الممكن أن تنتهي أو تلغى القنوات التليفزيونية ؟

لا أعلم ماذا سيحدث في المستقبل، ولكن بالتأكيد سيحدث إحلال وتبديل لشكل الدراما في حياتنا.

من وجهة نظرك إذا انتهيت القنوات التليفزيونية هذا شئ إيجابي أم سلبي ؟

هي لم تنتهي أو تلغى ولكن تتطور، والتطور في حد ذاته شئ إيجابي.

ما العمل الذي شاهدتيه في السباق الرمضاني الماضي وأشادت به؟

أشادت بمسلسل “ تحت الوصاية” ومسلسل “ جعفر العمدة” فالعملين كانوا مميزين،و "جعفر العمدة" جمع جميع مستويات المجتمع، وأشاد به الجميع وحقق نجاحًا ساحقًا، ومسلسل “ تحت الوصاية” تحدث عن قضية مهمة للغاية.

تحت الوصاية

ما الأعمال القادمة التي تنتظري عرضها حاليًا؟

انتظر عرض فيلم “ آل شلبي” وسيعرض في نوفمبر المقبل أو نهاية أكتوبر الجاري، والعمل من إخراج آيتن أمين ومن بطولة الفنانة القديرة لبلبة والفنانة القديرة سوسن بدر والفنان خالد سرحان والفنانة أسماء جلال والفنانة ليلي علوي وغيرهم، وانتظر أيضًا مسلسل “ الخلطة السرية“، وفي مجال الإذاعي أجهز لبرنامج جديد.