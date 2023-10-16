"بودجا" تشارك للمرة الأولى في بطولة أمام شاهد كابور

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت مصادر مقربة من النجمة بوجا هجدي عن إنه ا ستكون البطلة الرئيسية لفيلم شاهد كابور الجديد الذي ستدور أحداثه في إطار من الحركة والتشويق.

ووفق إنديا توداي، الفيلم لم يتم الاستقرار على عنوانه الرسمي حتى الآن، ولكن اصبح من المؤكد طرحه للعرض خلال عام 2024، على أن تكون هذه هي التجربة الأول لبوجا في البطولة أمام شاهد كابور، وسيكون من إخراج روشان اندروز.

بودجا وشاهد كابور

إنطلاق التصوير

وكانت قد كشفت مصادر مقربة من الفنان الشاب شاهد كابور، عن أن النجم الهندي الكبير سيبدأ تصوير مشاهد فيلمه الجديد خلال شهر أكتوبر الجاري.

ووفق موقع إنديا توداي، الفيلم سيشهد عودة شاهد كابور لعالم السينما من جديد بعد غياب، عبر هذا الفيلم الذي لم يتم الكشف حتى الآن عن عنوانه الرسمي.

والفيلم الجديد الغير معلن عن عنوانه، سيكون من إنتاج شركة "سيدهارث روي كوبار" RKF.

جديد أسرة كابور

في الوقت نفسه، يستعد فرد آخر من أسرة كابور، لطرح أحدث أفلامه، حيث تنبأ الخبراء في مجال سينما بوليوود، أن يكون فيلم Animal الجديد للنجم رانبير كابور، الفيلم الأكثر دموية الذي سبق وأن طرح لرانبير في مسيرته المهنية.

ووفق "إنديا توداي"، الفيلم الذي من المقرر أن يطرح في الأول من ديسمبر المقبل، سيكون الأكثر دموية لما سيحتويه من مشاهد عنف لم تشهدها بوليوود من قبل.