تفاصيل شخصية عمرو عبد الجليل في فيلم "الخميس إللي جاي"

القاهرة - محمد ابراهيم - يشارك النجم عمرو عبد الجليل، حاليًا في فيلم "الخميس اللي جاي"، الذي من المقرر عرضه خلال الأسبوع الجاري، ويجسد خلال الأحداث شخصية تاجر خشب في إطار كوميدي.

من هم طاقم عمل فيلم “الخميس إللي جاي”؟



الفيلم بطولة عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، مي كساب، إسلام إبراهيم، حسام داغر،محمد طعيمة، محمد عبدالعظيم، سامي مغاوري، ليلى عز العرب، أحمد سلطان، سليمان عيد، إيمان السيد، محمد حسني، عبير منير والعمل من تأليف ورشة كتابة تضم هيباتيا ونور حمدي ونور مهرجان وعمرو شاهين ومحمد علي إخراج حسن صالح، والفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي فانتازي حول قصر مهجور به لعنة تصيب كل من بداخله ويتعرضون للعديد من المواقف الكوميدية.

مشاركة عمرو عبد الجليل في فيلم “أولاد حريم كريم” الجزء الثاني



وفي سياق آخر، يعرض للفنان عمرو عبد الجليل، حاليًا في السينمات فيلم “أولاد حريم كريم”، الجزء الثاني، والفيلم طرح الجزء الأول في السينمات المصرية قبل 18 عامًا وتحديدًا عام 2005، ولعب بطولته مصطفى قمر، ياسمين عبد العزيز، والفنان الراحل طلعت زكريا، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، ومحمد شاهين، تأليف زينب عزيز، وإخراج علي إدريس.

أحداث فيلم حريم كريم الجزء الثاني



وتدور أحداث فيلم «أولاد حريم كريم» حول، علاقة حب تنشأ بين «كريم حسين» و«آيلا»، وعندما يتقدم للزواج منها يكتشف والدها (كريم الحسيني) أنه ابن زميلته وحبيبته السابقة "مها"، ثم يستعيدان علاقة الصداقة القديمة مع صديقتيهما (هالة) و(دينا).