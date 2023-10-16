تايلور سويفت ترعى علاقة عاطفية جديدة بين ثنائي من مشاهير هوليوود

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أحمد جودة - القاهرة - تايلور سويفت تمهد الطريق لعلاقة عاطفية جديدة بين ثنائي من كبار المشاهير في هوليوود، هم برادلي كوبر وعارضة الأزياء جيجي حديد.

وتقول ديلي ميل، أن المغنية الشهيرة، سمحت لبرادلي كوبر وجيجي حديد، بقضاء وقت في أحد منازلها في مدينة رود إيلاند بنيويورك، حتى تنجح العلاقة فيما بينهما، مع قضائهما لوقت أطول.

تايلور سويفت

وكان قد تأكد دخول النجمة تايلور سويفت في علاقة عاطفية جديدة مع لاعب كرة القدم ترافيس كيلس، بعد تصريحات جديدة لشقيق اللاعب أكدت الأمر.

ووفق ما جاء في تصريحات جيسون كيلس، فإن الشائعات حول ارتباط شقيقة لاعب فريق كانساس سيتي شيفز، صحيحة بنسبة 100%، وأن الامور تسير بشكل جيد للثنائي.

فيلم وثائقي جديد

وضمن أحدث أخبار النجمة تايلور سويفت، إنه ا كانت قد أغنية جديدة بطريقة الفيديو كليب، لنسخة معاد توزيعها من أغنية Karma التي طرحتها تايلور ضمن أغنيات أحدث ألبوماتها.

الأغنية طرحتها تايلور عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب أمس السبت، وحتى الآن حققت نسبة مشاهدات 5.6 مليون مشاهدة.

ويشارك تايلور في أداء الأغنية، مؤدية الراب Ice Spice، ضمن نسخة موسيقية شهدت معالجة مختلفة عن النسخة الأصلية من الاغنية.

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وسبق أن أعلنت تايلور سويفت عن طرحها لنسخة معاد تسجيلها من واحدة من أنجح اغنياتها التي سبق وأن طرحتها من قبل.

وبحسب صحيفة ديلي ميل، هذه الأغنية، كانت قد طرحتها تايلور سويفت في عام 2010 للمرة الأولى ضمن مشروع إعادة طرح مجموعة من أنجح الأغنيات، تسير عليه تايلور في الوقت الحالي.