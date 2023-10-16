الفنانة المصرية زينة تثير جدلا واسعا بنشرها صورا لها و لكن الناس لاحظت شيء صادم في الصور .. اتفرج !

الرياض - محمد الاطلسي -

شاركت الفنانة زينة جمهورها بصور جديدة لها ظهرت فيها تقف إلى جوار سيارة لامبورجيني وخلفها عدد آخر من السيارات وذلك عبر حسابها على انستجرام.

وكتبت زينة الحمد لله على نعمة التواضع عندي كل العربيات دي ولسه زي ما أنا التواضع مش عاوز يسيبني.

مش عايز يسيبني.. زينة ټثير الجدل ب أحدث جلسة تصوير

فيما لاحظ الجمهور أن طريقة التقاط زينة للصور تشبه طريقة بصور محمد رمضان التي ېٹير بها الجدل كثيرا.

وفي وقت سابق شاركت الفنانة زينةمتابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وعلقت زينه خليك واضح وصريح مع كل الناس عشان تخسرهم كلهم مرة واحدة.

وشاركت زينة

في موسم رمضان الدرامي بمسلسل جعفر العمدة تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وبطولة محمد رمضان وزينة وهالة صدقى وإيمان العاصى ومى كساب وأحمد داش وهيدى كريم وفريدة سيف النصر وطارق النهرى وعدد آخر من الفنانين وتدور الأحداث في إطار اجتماعى شعبى.