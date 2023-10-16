ديزني تعيد احياء صوت روبن ويليامز وشخصية "جني" من علاء الدين

القاهرة - محمد ابراهيم - استعانت شركة ديزني بأنظمة الذكاء الاصطناعي، في إنتاج مقاطع صوت للنجم الراحل روبن ويليامز، استخدمتها في الفيلم الوثائقي الذي صنعت الشركة بمناسبة مأويتها.

وحسب ما ذكرت ديلي ميل، الفيلم الوثائقي، استخدمت به ديزني، صوت روبن ويليامز أثناء تجسيده لشخصية جني من فيلم علاء الدين، وطرح الفيلم بعنوان Once Upon a Studio.

روبن ويليامز

هجوم بسبب Snow White

يأتي ذلك بعد أن واجهت ديزني، هجوم قوي بسبب اختيارها المثير للجدل للممثلة المؤدية لشخصية "سنو وايت"، في فيلم جديد يطرح كنسخة سينمائية حية لفيلم الرسوم المتحركة الكلاسيكي "سنو وايت والاقزام السبع".

واختارت ديزني لتجسيد شخصية "سنو وايت" المممثلة الشابة "ريتشل زيجلر"، الشهيرة بمشاركتها في أدوار بطولة في مثل فيلم "ويست سايد ستوري".

وتقول "ديلي ميل"، أن اختيار ديزني لريتشل، واجه عاصفة انتقادات كون مظهرها لا يوحي بأي تقارب بينها وبين شخصية سنو وايت من الفيلم الكلاسيكي الأصلي.

ضمن سلسلة من الاختيارات المثيرة للجدل التي اقدمت عليها ديزني مؤخرًا، في أدوار البطولة لأهم أعمالها السينمائية الحية.

إضرابات وإلغاء

في الوقت نفسه، أعلنت شركة ديزني عن تأجيلها للعرض الخاص للفيلم السينمائي الحي الذي تطرحه من عمل كلاسيكي تابع لها بعنوان Haunted Mansion.

هذا الفيلم الذي كانت ستدور أحداثه في إطار من الرعب الكوميدي، تقرر تأجيل عرضه الخاص رسميًا بسبب أزمة إضراب الممثلين في هوليوود، التي جاءت كخطوة تصعيدية لإضراب الكتاب في هوليوود.