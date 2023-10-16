انت الأن تتابع خبر موعد عرض ما تيجي نشوف الحلقة 6.. مفاجآت بالجملة في الأحداث والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اليوم يعرض الحلقة السادسة من حكاية “ما تيجي نشوف“، من مسلسل”55مشكلة حب”، والذي تصدر التريند بعد بداية عرضه الأحد الماضي على قناة on، وتكون الحكاية الثانية بعد حكاية”الفريدو”، وذلك بعد تقديمهم أحداث مثيرة، وكشف مفاجأت عن كل شخص وما يخفيه عن أصدقائه.

ما تيجي نشوف الحلقة 6

تنطلق اليوم الحلقة السادسة من حكاية”ما تيجي نشوف”، والتي تضم مجموعة من النجوم منهم هنا شيحا، نبيل عيسى، طارق صبري، نهى عبدين وأحمد سعيد جمال، وتدور أحداثها حول مجموعة من الأصدقاء وزوجاتهم يقررون السفر للساحل وتدور هناك كثير من المشاكل، وبعد عودتهم يتم كشف كثير من الأسرار بينهم.

مواعيد عرض حكاية ما تيجي نشوف

وتعرض الحكاية الجديدة “ما تيجي نشوف“، على قناة ON من يوم الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، وذلك في المواعيد التالية: حيث تعرض حكاية ما تيجي نشوف على قناة on في تمام الساعة 8 مساء، على أن تكون إعادة الحلقة في تمام الساعة 2 صباحًا والإعادة الثانية في تمام الساعة 12 ظهرا.

قبل مسلسل ما تيجي نشوف..مسلسل 55مشكلة حب

يتكون مسلسل “55مشكلة حب” من 4 حكايات، تتكون كل حكاية من 10 حلَقات، كل حكاية تحمل أبطال وقصص مختلفة، حيث شاهدنا الحكاية الماضية وهي “الفريدو”، بطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسى وأمير شاهين، ويحكي قصة أمراءة مريضة بالزهايمر ويحاول أبناء أخاها مرعاتها ومساعدتها في علاجها.