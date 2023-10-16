نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بفيديو مؤثر.. الفنان والمخرج أحمد ثروت يستعيد ذكرياته المرضية من ألمانيا بعد شفائه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الفنان والمخرج أحمد ثروت، نجل الفنان الكبير محمد ثروت، فيديو جديد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه من داخل المصحة العلاجية في ألمانيا، تمكن من خلاله من استرجاع ذكرياته المرضية وتجاوز تحديات المرض النادر الذي ألم به لعدة شهور.

فيديو أحمد ثروت

بعد معاناة طويلة مع مرض مناعي نادر يعرف بـ "ميلر فيشر"، استطاع أحمد ثروت التغلب على صعوباته الصحية وتحقيق تحسن كبير في حالته، وفي الفيديو المؤثر، ظهر أحمد ثروت وهو واقفًا على رجله داخل المصحة العلاجية، ليسترجع ذكريات الفترة المرضية الصعبة التي ألم بها، ويرسم صورة حقيقية لتحسنه وعودته للحياة الطبيعية، واقفًا على قدمه مرة أخرى.

أحمد ثروت لجمهوره بعد تحسن حالته الصحية: "أدركت إن فضل ربنا عظيم علينا"

نال الفيديو استحسان الجمهور، حيث تفاعلوا بشكل كبير وعبروا عن فرحتهم بتعافي أحمد ثروت وتجاوزه للمرض، وأعرب أحمد ثروت كاتبًا: "اليوم الموافق ١٥ أكتوبر يوم من أسعد أيام حياتي، الحمد لله، رجعت ألمانيا أكمل علاجي وحبيت أعدي على المصحة اللي كنت قاعد فيها شهور وانا علي الكرسي المتحرك، فعلًا أدركت إن فضل ربنا عظيم علينا كلنا في كل حاجة حتى في الاشخاص اللي بيبعتهملنا وسط المحنة هما اللي بيهونوا الطريق وبيكونوا سبب إنك تشوف النور من تاني".

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وأضاف ثروت "حابب أشكر عيلتي واخواتي الكبار اللي دعموني وسافروا معايا وشالوني وكانوا ليا السند في الرحلة دي".