الأربعاء المقبل.. عرض فيلم الخميس "إللي جاي" بالسينمات

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد جميع دور العرض لاستقبال العرض الأول لفيلم "الخميس إللي جاي"، حيث من المقرر عرضه بجميع السينمات يوم الأربعاء المقبل 18 أكتوبر لينضم إلى قائمة الأفلام المعروضة حاليًا بالسينمات، والتي يتصدر قائمة إيراداتها «فوي فوي»، «حسن المصري»، «وش في وش»، «العميل صفر»، «أولاد حريم كريم».

قصة فيلم “الخميس إللي جاي”



وتدور قصة فيلم “الخميس إللي جاي”، في إطار كوميدي يجمع بين التشويق والفانتازيا، حول قصر مهجور يصيب من يقترب منه بلعنة غريبة، ويحاول أبطال العمل فك طلاسم ما يحدث لهم.



من هم أبطال فيلم “الخميس إللي جاي”؟



فيلم "الخميس إللي جاي" بطولة بيومي فؤاد، عمرو عبدالجليل، مي كساب، حسام داغر، سليمان عيد، سامي مغاوري، إسلام إبراهيم، أحمد سلطان، ليلى عزب العرب، إيمان السيد، عبير منير، تأليف ورشة كتابة، إخراج حسن صالح.

مشاركة عمرو عبد الجليل في فيلم “أولاد حريم كريم” الجزء الثاني



وفي سياق آخر، يشارك الفنان عمرو عبد الجليل، حاليًا في فيلم “أولاد حريم كريم” هو الجزء الثاني من فيلم «حريم كريم» والذي طرح في السينمات المصرية، قبل 18 عامًا وتحديدًا عام 2005، ولعب بطولته مصطفى قمر، ياسمين عبد العزيز، والفنان الراحل طلعت زكريا، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، ومحمد شاهين، تأليف زينب عزيز، وإخراج علي إدريس.

أحداث فيلم حريم كريم الجزء الثاني



وتدور أحداث فيلم «أولاد حريم كريم» حول، علاقة حب تنشأ بين «كريم حسين» و«آيلا»، وعندما يتقدم للزواج منها يكتشف والدها (كريم الحسيني) أنه ابن زميلته وحبيبته السابقة "مها"، ثم يستعيدان علاقة الصداقة القديمة مع صديقتيهما (هالة) و(دينا).

آخر أعمال عمرو عبد الجليل الدرامية



وكان الفنان عمرو عبد الجليل، قد شارك مؤخرًا في مسلسل «الضاحك الباكي»، الذي مثل من خلاله السيرة الذاتية للفنان الراحل نجيب الريحاني، كما تناول العمل الأحداث التي حدثت في مصر خلال عام 1910 وحتى 1949، بجانب ثورة 1919 وفترة سيد درويش وفترة الحرب العالمية الأولى وأيضًا الحرب العالمية الثانية.

وشارك في بطوله المسلسل مجموعة من النجوم منهم: عمرو عبد الجليل، رزان مغربي، محمد سليمان، فردوس عبد الحميد، مصطفى شوقي هاجر الشرنوبي، وكريم عبد العليم، المسلسل تأليف محمد الغيطي إخراج محمد فاضل.