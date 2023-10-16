نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضور مميز لكريس إيفانس ضمن فعاليات "كوميك كون" نيويورك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد مؤتمر القصص المصورة السنوي في مدينة نيويورك "كوميك كون" حضورًا مميزًا للنجم كريس ايفانس، الذي حضر لتحية جمهور عالم مارفل السينمائي، العاشق لتجسيده شخصية كابتن أمريكا ضمن العالم السينمائي الشهير.

ويقول ديد لاين، أن كريس شارك الجمهور الحاضر، كواليس صناعة افلام مارفل التي لم يسبق أن نوقشت من قبل، وحمس المشاهدين لمستقبل العالم السينمائي الكبير.

كريس ايفانس

دخول القفص الذهبي

وكان قد أكد النجم الكبير كريس إرتباطه، بدخوله في علاقة عاطفية جديدة تجمعه بالممثلة الشابة برتغالية الاصلي ألبا بابتيستا.

ووفق صحيفة ديلي ميل، أن ايفانس، اثار موجة كبيرة من التفاعل على منصات التواصل، بعد نشره لأول منشور له يؤكد به علاقته العاطفية بالممثلة الشابة البالغة من العمر 25 عامًا.

تهنئة المحبين

وقام كريس إيفانس بنشر أول منشور رسمي يعلن من خلاله وجود هذه الفتاة في حياته، على الرغم من الشائعات التي تحيط بإرتباطه بها منذ عامين كاملين.

وبحسب الصحيفة البريطانية، العلاقة بين الثنائي إيفانس وبابتيتسا، اصر ايفانس على إبقائها في الخفاء، لحين دخوله في فترة هدوء بعيدًا عن شهرته الغالبة في عالم هوليوود.

وكان يراعي إيفانس ما قد تتعرض له الممثلة الشابة من ضغط، بالإشارة لتعامل الجمهور معها على أنها الفتاة التي قرر أن يرتبط بها "كابتن أمريكا".