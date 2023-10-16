نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر راهي كابور تؤكد العمل على جزء جديد من Veere Di Wedding 2 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت المخرجة الشابة راهي كابور، عن نيتها العمل على جزء ثاني جديد من فيلم الكوميديا والرومانسية الهندي Veere Di Wedding 2.

ويقول "إنديا توداي"، أن راهي تحدثت بشكل مباشر لوسائل الإعلام عن أن العمل على جزء ثاني من الفيلم ينطلق قريبًا.

الجزء الأول من الفيلم طرح في عام 2018، وضم في بطولته سونام كابور وسوارا باشسكار وشيكا تاسلانيا وكارينا كابور.

Veere Di Wedding 2

مشروعات قادمة

وكانت قد أعلنت النجمة كارينا كابور عن ختامها لتصوير مشاهد فيلمها الجديد مع المخرج هانسال مهتا في العاصمة الإنجليزية لندن.

ونقل موقع إنديا توداي، صورة قامت كارينا بنشرها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام تعلن بها ختام تصوير مشاهد الفيلم الجديد الذي لم يتحدد عنوانه حتى الآن.

تعاون مميز

وعبر منشورها على إنستجرام، عبر كارينا كابور عن سعادتها بالتعاون مع المخرج هانسال ميهتا، الذي وصفته من الفنانين الكبار في مجال السينما، وحاصد للجوائز.

وقريبا تبدأ كارينا مرحلة تصوير مشاهد الفيلم في مدينة مومباي الهندية، بعد ختام مرحلة التصوير خارج الهند، حسب ما ذكرته ضمن منشورها الأخير.

مشروع جديد

وهذا الفيلم الجديد لكارينا كابور، يعتبر أول مشروع سينمائي لها بعد الفيلم الأخير الذي ظهرت في بطولته ولحق به فشل ذريع، من بطولة النجم الهندي عامر خان.

هذا الفيلم هو الفيلم الذي طرح بعنوان Laal Singh Chaddha، وكانت قصته مستوحاة من قصة فيلم "فورست جامب" للنجم توم هانكس.