تعرف على قائمة أبطال مسلسل "الوصفة السحرية"

القاهرة - محمد ابراهيم - يشارك إسلام جمال، حاليًا في مسلسل جديد بعنوان “الوصفة السحرية”، وذلك بعد نجاحه في حكاية "ماتيجي نشوف"، من مسلسل "55 مشكلة حب"، التي تعرض حاليًا عبر قناة ON، وهي من إخراج خيري سالم، وإنتاج بيتر ميمي، تأليف هاني سرحان، وبطولة شيرى عادل، ميريهان حسين، عمر الشناوي، وآخرون من النجوم.

وشارك إسلام جمال جمهوره بصورة جديدة له أعلن من خلالها عن مشاركته في ذلك العمل، من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق عليها: "مسلسل الوصفة السحرية لزواج ناجح، إخراج خيري سالم وإنتاج بيتر ميمي، مدير التصوير محمد سمير، منتج فني عامر عبد العاطي، فؤاد صالح، رامي نبيل، ستايلست إيناس عبد الله تأليف هانى سرحان ".

ما هي تفاصيل مسلسل "ما تيجي نشوف" ؟



وفي سياق آخر، حكاية "ما تيجي نشوف" هي الحكاية الثانية من حكايات مسلسل" 55 مشكلة حب "، وهي من بطولة الفنان إسلام جمال والفنانة هنا شيحه والفنان احمد جمال سعيد والفنان طارق صبري، والفنانة ملك قورة، والفنانة نهي عابدين وهي من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

ما هي تفاصيل "55 مشكلة حب" ؟



مسلسل "55 مشكلة حب" هو ينتمي إلى نوعية المسلسلات المنفصلة المتصلة حيث أنه يعرض منه حكايات منفصلة كل 10 أيام، وهذا المسلسل هو ماخؤذ عن كتاب الدكتور مصطفى محمود "55 مشكلة حب"،وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين على قناتى ON وON دراما.

مشاركة إسلام جمال في مسلسل “الأصلي”



وفي سياق آخر، شارك الفنان إسلام جمال مؤخرًا في مسلسل الأصلي، وشاركه البطولة ريهام عبد الغفور، منال سلامة، إيناس كامل، إيهاب فهمي، تامر نبيل، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، يوسف عثمان، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكي، فتوح أحمد، كريم عبد الخالق، أيمن الشيوي، أحمد والي، تأليف أمين جمال، إخراج أحمد حسن