أوبريت "طوق النجاة" رسالة محبة وسلام

القاهرة - محمد ابراهيم - تحت شعار المحبة والسلام، صدر أوبريت "طوق نجاة" على طريقة الفيديو كليب حصريًا على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

ما هي تفاصيل أوبريت "طوق نجاة"؟

أوبريت "طوق نجاة" من غناء فرقة دوزان مصر، وجاءت بمثابة رسالة مضمونها الخير والأمل، إلى جانب السلام وقيام العدل، وتحقيق الأحلام مهما كانت الصعوبات، وركز الأوبريت على نبذ الشر وبناء طوق نجاة للإنسان عنوانه الخير.

أين تم تصوير أوبريت "طوق نجاة"؟

صُور أوبريت "طوق نجاة" في دار الأوبرا في العاصمة المصرية القاهرة تحت إدارة المخرجة بتول عرفة.

من هم فريق عمل أوبريت "طوق نجاة"؟

أوبريت "طوق نجاة" من كلمات أحمد عبد النبي وألحان د. مصطفى العسال وتوزيع أحمد حسام وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.