نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح البوستر الترويجي الأول لديبيكا بادوكون من فيلم Singham في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الشركة المنتجة لفيلم Singham، البوستر الترويجي الأول للنجمة ديبيكا بادوكون، الذي تشارك في البطولة النسائية لفيلم الاكشن الشهير.

ونقل إنديا توداي البوستر الترويجي لديبيكا، والذي ظهرت به مرتدية لزي شرطية، حيث تشارك بشخصية شرطية نسائية في العمل الذي يضم في بطولته كوكبة من نجوم بوليوود.

Singham

كارينا كابور

أيضًا كانت قد شاركت النجمة كارينا كابور متابعيها عبر حساباتها على منصات التواصل، اللقطات الأولى لها من كوليس تصوير فيلمها الجديد Singham Again.

ونقل موقع إنديا توداي، الصورة التي نشرتها كارينا، من الفيلم الذي سيشهد رابع تعاون لها مع المخرج الكبير روهيت شيتي.

الجزء الثاني

وكان قد انطلق رسميًا تصوير مشاهد الجزء الثاني من فيلم Singham للنجم الكبير اجاي ديفجان، والذي يطرح في جزءه الثاني بعنوان Singham Again.

الفيلم يشهد عودة التعاون بين أجاي ديفجان والمخرج الهندي المخضرم روهيت شيتي، مع عودة رانفير سينغ للمشاركة في دور البطولة.

ويضم الفيلم النجم في بطولة النجم أكشاي كومار، وتجري حاليًا عمليات التصوير في العاصمة الإنجليزية لندن.