نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض فيلم جديد لكارينا كابور بمهرجان BFI بلندن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الدورة رقم 67 من مهرجان bfi السينمائي الدولي في لندن، العرض الأول للفيلم الجديد للنجمة الهندية كارينا كابور.

ويقول موقع "إنديا توداي، الفيلم يطرح بعنوان The Buckingham Murders، وهو فيلم من إخراج هانسال ميهتا، ومن إنتاج أكتا كابور.

The Buckingham Murders

أعمال قادمة

وكانت قد شاركت النجمة كارينا كابور متابعيها عبر حساباتها على منصات التواصل، اللقطات الأولى لها من كوليس تصوير فيلمها الجديد Singham Again.

ونقل موقع إنديا توداي، الصورة التي نشرتها كارينا، من الفيلم الذي سيشهد رابع تعاون لها مع المخرج الكبير روهيت شيتي.

الجزء الثاني

وكان قد انطلق رسميًا تصوير مشاهد الجزء الثاني من فيلم Singham للنجم الكبير أجاي ديفجان، والذي يطرح في جزءه الثاني بعنوان Singham Again.

الفيلم يشهد عودة التعاون بين أجاي ديفجان والمخرج الهندي المخضرم روهيت شيتي، مع عودة رانفير سينغ للمشاركة في دور البطولة.

ويضم الفيلم النجم في بطولة النجم أكشاي كومار، وتجري حاليًا عمليات التصوير في العاصمة الإنجليزية لندن.

أرجون كابور مفاجأة الفيلم

و سيكون الممثل الهندي الشاب "أرجون كابور" المجسد لشخصية الشر في الجزء الجديد المنتظر من فيلم Singham Again حسب شائعات تتردد حول طاقم تمثيل الجزء الجديد من الفيلم.

ووفق موقع إنديا توداي، يدرس المخرج روهيت شيتي، ضم أرجون كابور لطاقم العمل في شخصية الشر، في الفيلم الذي يجسد بطولته النجم أجاي ديفجان، والممثلة ديبيكا بادوكون في دور البطولة النسائية.