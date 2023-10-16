دعوات وصلوات وتبرع.. هكذا أعلن نجوم الفن دعمهم للفلسطينين ضد قوات الاحتلال

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص مجموعة من الفنانين والفنانات على دعم القضية الفلسطينية بشتى الطرق الممكنة، بعد تصعيد الهجمات عليهم من قبل الجيش الإسرائيلى، وذلك من خلال حسباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وفي السطور التالية يرصد دوت الخليج الفني أبرز النجوم الذين دعموا فلسطين.

أحمد فهمي

دعم فهمي القضية الفلسطينية أثناء أدائه مناسك العمرة، وذلك خلال مقطع فيديو نشره وهو يرتدى ملابس الإحرام أمام الكعبة على صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، ودعاء للفلسطينين قائلًا، "اللهم بحق عظمتك وعزتك وجلالك وعدد خلقك ومداد كلماتك انصر أهلنا فى غزة اللهم انصر أهلنا فى فلسطين".



تامر حسني

شارك تامر حسني دعمه مع الجمهور وتضامنه الفلسطيني وفي قطاع غزة الذين يعانون من الحصار والعدوان الإسرائيلي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام».

ونشر تامر حسني صورة يطالب فيها الجمهور بالتبرع لإغاثة أهالي غزة بعد قتل الأبرياء والأطفال وتهجيرهم، وعلق: «تبرعوا للهلال الأحمر المصري لمساندة أخواتنا وأطفالنا وأهالينا أبرياء غزة …. المرة دي أكتر من أي مرة أرجوكم أرجوكم اللي يقدر يتبرع بأي شيء وبأي رقم ولو بسيط ياريت ميتأخرش».

خالد النبوي



وكتب النجم خالد النبوى، عبر حسابه على تويتر، قائلًا:" عاشت فلسطين بأهلها مقاومة وحرة الدفاع عن فلسطين دفاع عن الأمة العربية من النيل إلى الفرات.



أحمد حلمي

وكتب النجم أحمد حلمى، عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام، قائلًا:" يارب احمى فلسطين وانصرها واحفظ رجالها وأطفالها ونسائها والمسجد الأقصى".



محمد هنيدي



وتضامن الفنان محمد هنيدى مع القضية الفلسطينية، بنشر صورة لمجموعة من الشباب المعتقلين من قبل القوات الإسرائيلية، وذلك عبر حسابه الرسمى بموقع الصور والفيديو «إنستجرام» وعلق قائلًا على الصورة: «فى صمت العالم.. سنرسل أصواتكم للعالم.. أنقذوا حى الشيخ الجراح».



كريم عبد العزيز



وأعلن الفنان كريم عبد العزيز تضامنه مع الشعب الفلسطينى وكتب تدوينة عبر حسابه الرسمى بموقع التغريدات عبر «تويتر»: «ستظل القدس عاصمة فلسطين الشقيقة لأبد الآبدين.. ربنا ينصر إخوتنا الفلسطينيين».

أصالة



ونشرت أصالة صورة تعبر عن حالة القدس حاليًّا، وذلك عبر حسابها الرسمى بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلقت على الصورة قائلة: «لكل ألم نهاية.. ولكل ظلم حد.. أدعو فى هذا اليوم للحبيبة فلسطين أن تنهض وتنتفض وتنتصر، وستنتصر بإذن الله، ستنتصر فلسطين.. أنقذوا حى الشيخ جراح