نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كارين جيلان تشارك جمهور القصص المصورة أحداث مؤتمر "كوميك كون" نيويورك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كانت نجمة أفلام مارفل "كارين جيلان" حاضرة ضمن فعاليات مهرجان "كوميك كون" السنوي في مدينة نيويورك، لعشاق القصص المصورة.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من حضور كارين لأحد الندوات التي تم تنظيمها للإحتفاء بها كواحدة من شخصيات عالم مارفل السينمائي المميزة على مدار العقد الماضي.

وخلال الندوة تحدثت كارين عن مستقبلها في عالم مارفل، مشيرة لأنها سيكون لها دور مستقبلي في تقديم المزيد عن شخصية "نابيولا للجمهور.

كارين جيلان

ما يجري حاليًا

وحاليًا يتم عرض الموسم الثاني من مسلسل لوكي، الذي نجحت حلقته الأولى للموسم الثاني في حصد معدلات مشاهدة مرتفعة عبر منصة ديزني بلص، بأن وصلت نسبة مشاهدة الحلقة الأولى لـ 10.9 مليون مشاهد في الأيام الثلاث الأولى من طرحها.

ووفق ديلي ميل، الموسم الجديد من المسلسل تستكمل به قصة شخصية لوكي من عالم ابطال مارفل السينمائي من بطولة توم هدلستون وأوين ويلسون.

ردود فعل أولى

و ظهرت ردود فعل النقاد على الموسم الثاني المنتظر من مسلسل لوكي للنجم توم هدلستون، والذي يطرح ضمن عالم مارفل السينمائي.

وتقول ديلي ميل، أن المسلسل، يبدأ بث الحلقة الأولى من موسمه الجديد غدًا، وقد حصد استحسان النقاد، وردود فعل إيجابية بنسبة 92% عبر مؤشر Rotten Tomatoes.

وعلى العكس، كان رد فعل المشاهدين، أقل نسبيًا عبر المؤشر نفسه، بأن بلغت ردود الفعل الإيجابية 82%.

ويعود مسلسل لوكي في موسمه الثاني بمشاركة النجم أوين ويلسون في دور البطولة، مع احتمالية وجود ظهور لرايان راينولدز