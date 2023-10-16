نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكي وأكرم حسني.. تعرف على قائمة المسلسلات الكوميدية بدراما رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقد عدد من النجوم في الفترة الماضية على بطولة مسلسلات يخوضون بها المنافسة في الموسم الرمضاني المقبل 2024، ويقدم أكثر من نجم أعمال كوميدية، ودائمًا ما تحظى تلك الأعمال بمشاهدات عالية في الشهر الكريم، ومن أشهرهم نيللي كريم، مكي، أكرم حسني

أحمد مكي - الكبير أوي 8



يواصل أحمد مكي تكميل مسيرة الكبير أوي في رمضان المقبل، حيث تعاقد على الجزء الثامن منه بعد نجاح السبع أجزاء السابقة، التي قدمها خلال السنوات الماضية، وشارك في بطولة الكبير 7 محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، رحمة أحمد، مصطفى غريب، وحاتم صلاح، وضم المسلسل عدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد السقا وهشام ماجد ونور اللبنانية وآيتن عامر، ومن تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وإخراج أحمد الجندي.



أكرم حسني - بابا جه



وجحز أكرم حسني مكانه في كوميديا رمضان، بمسلسل كوميدي جديد بعنوان بابا جه مكون من 15 حلقة، وتواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية التحضير له وإبرام التعاقدات مع الأبطال المشاركين به.

نيللي كريم - فراولة



تقرر نيللي كريم العودة إلى الكوميديا في دراما رمضان المقبل بمسلسل فراولة، الذي تعاقدت على بطولته خلال الفترة الماضية، ويأتي ذلك بعد تقديمها مسلسل بـ 100 وش في موسم رمضان 2020 كآخر تجاربها الكوميدية في رمضان، والمسلسل من 15 حلقة للمنتج أحمد الدسوقي، وجاري في الفترة الحالية الاتفاق على باقي تفاصيله والتعاقد مع الأبطال المشاركين به.