نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتفليكس تستعد لحذف 33 فيلم ومسلسل من منصتها بداية من نوفمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد منصة نتفليكس لإلغاء طرح مجموعة من الأعمال التليفزيونية والسينمائية من منصتها خلال الشهور القادمة، تشمل ما يصل لـ 33 عنوان.

ووفق ديل ميل، هذه الأعمال سيتم رفعها من خدمة البث بعدد من دول العالم، بداية من شهر نوفمبر المقبل، وتشمل سلسلة أفلام "هانجر جيمز".

هانجر جيمز

تحسن في عدد المشتركين

وكانت قد أعلنت شبكة نتفليكس عن ما حققته من أرباح ببعد زيادة عدد المشتركين بها بنسبة 4% منذ بداية عام 2023 الجاري، كان اغلبهم من المملكة المتحدة.

وذكر موقع "ديد لاين"، أن أرباح شبكة البث الرقمي بلغت 1.9 مليار دولار، منذ بداية العام، مع توقعات بإرتفاع عدد المشتركين مع طرح أعمال جديدة منتظرة مثل مسلسل التاج.

الموسم السادس

و طرحت شبكة نتفليكس الاعلان الترويجي الرسمي للموسم الخامس الختامي من مسلسل التاج، الذي يقدم أبرز الأحداث التي عاشتها الأسرة الملكية في بريطانيا منذ تولي الملكة اليزابيث الثانية للسلطة.

ونقلت ديلي ميل، الإعلان الترويجي للمسلسل، الذي يشهد عودة الأحداث الشيقة، بعد عرض 4 مواسم منه، ضمت أحداثه وتفاصيل شائكة عن حياة الأسرة الملكية والملك الحالي تشارلز الثالث، والأميرة الراحلة دايانا.