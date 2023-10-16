عمرو يوسف ينتهي من تصوير فيلم "شقو"

القاهرة - محمد ابراهيم - انتهى النجم عمرو يوسف من تصوير كافة مشاهد فيلمه الجديد "شقو"،المقرر أن يطرح في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة، وذلك ليتفرغ لمسلسله الجديد والذي يحمل اسم "شغل فنادق"، استعدادًا لعرضه في الموسم الرمضاني القادم لعام 2024، ومن المقرر أن يتم بدء تصوير مشاهد المسلسل في منتصف شهر نوفمبر المقبل.



من هم أبطال مسلسل "شغل فنادق"؟

مسلسل "شغل فنادق" بطولة روبي، كريم عفيفي، ريم سامي، أحمد فهيم، محمد رضوان، وآخرون من النجوم وهو من تأليف محمد سامي، سيناريو وحوار محمد سامي ومهاب طارق، إخراج محمد سامي، وإنتاج ميديا هب سعدي وجوهر.



ما هي أحداث فيلم "شقو"؟

تدور أحداث فيلم "شقو" حول مجموعة من المجرمين والخارجين عن القانون يقوموا بأعمال مشبوهة بمساعدة آخرين ضمن أحداث الفيلم في إطار أكشن واثارة، وهو مستوحى من رواية أمير اللصوص لتشاك هوجان.



من هم أبطال فيلم "شقو"؟

فيلم "شقو" يضم عدد من الفنانين من بينهم: عمرو يوسف، محمد ممدوح، يسرا، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، وعباس أبو الحسن،وآخرون، وهو تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي.



ما هي الأعمال القادمة لعمرو يوسف؟

ويستعد الفنان عمرو يوسف لبدء تصوير فيلم "ولاد رزق 3" مع النجوم أحمد عز وأحمد داود وأحد الفيشاوى، من إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني، كما يضم عدد كبير من الفنانين.