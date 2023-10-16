طارق لطفي يكشف عن خوضه تجربة درامية.. تعرف على التفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - أكد النجم طارق لطفي، أنه سيشارك في السباق الرمضاني المقبل 2024، بعمل درامي، وذلك بعد نجاحه العام الماضي، في مسلسل "مذكرات زوج"، ولم يتم الإعلان عن تفاصيل واسم العمل.

حيث قال طارق لطفي، في تصريحات صحفية إنه سيشارك في رمضان 2024، بعمل مكون من 15 حلقة فقط، ولكن لم يتمّ تحديد اسم المخرج الذي سيتولى العمل حتى الآن، إذ أنَّه اتفق على فكرة المسلسل.

ما هي آخر أعمال طارق لطفي؟

وكان طارق لطفي، قد حقق نجاحًا كبيرًا خلال موسم رمضان الماضي، بمسلسل "مذكرات زوج"، الذي كانت تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول المشكلات الزوجية والعائلية، إذ يكتشف رؤوف أنه غير سعيد وغير راضي عن حياته مع زوجته شيرين فيقرر اللجوء إلى طبيب نفسي.

من هم فريق عمل مسلسل "مذكرات زوج"؟

مسلسل مذكرات زوج يضم عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم طارق لطفي، خالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، وهناء الشوربجي، وعمر الشناوي، وسماء إبراهيم، وهالة مرزوق، وسارة الشامي، وإدوارد، ونبيل عيسي، وحازم إيهاب، وغيرهم.