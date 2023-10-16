اليوم.. داليا البحيري تكشف كواليس "سيدتي الجميلة" مع لبني عسل

القاهرة - محمد ابراهيم - تحل النجمة داليا البحيري، والمؤلف والمخرج محسن رزق في ضيافة الإعلامية لبني عسل وبرنامجها "الحياة اليوم"، على الهواء مباشرة على شبكة تليفزيون الحياة، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً.

تفاصيل لقاء داليا البحيري

ومن المقرر أن تتحدث داليا البحيري، عن النجاح الكبير لمسرحيتها "سيدتي أنا" على المسرح القومي، كما تكشف كواليس الوقوف على هذا المسرح العريق لأول مرة.

كما يتحدث محسن رزق عن كواليس حصول مسرحيته "سيدتي أنا" على نصيب الأسد من جوائز المهرجان القومي للمسرح في دورته الأخيرة رقم 16، والتي حملت اسم الزعيم عادل إمام برئاسة الفنان الكبير محمد رياض.

ومن المقرر أن تكشف أسرارا وكواليس تُذاع لأول مرة عن فيلمها الشهير "السفارة في العمارة"، وكذلك مسلسله الأخير "فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام.

ما هي آخر أعمال داليا البحيري؟

فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالًا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذي عرض منذ 18 عامًا وتحديدًا في عام 2005 ودارت أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.