15 ألف جنيه.. تعرف على إيرادات "أولاد حريم كريم" في الأسبوع السابع

القاهرة - محمد ابراهيم - تراجعت إيرادات فيلم أولاد حريم كريم، بطولة الفنان مصطفى قمر، بشكل كبير، بالتزامن مع الأسبوع السابع لعرضه في السينمات، حيث جاء في المركز السادس في قائمة الأفلام المنافسة.

تفاصيل إيرادات فيلم أولاد حريم كريم

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيان صحفي له أن الفنان مصطفى قمر، حقق 15.6 ألف جنيهًا فقط، أمس الأحد، في شباك التذاكر، ليصل إجمالي ما حققه على مدار الشهرين الماضيين، نحو 8 مليون جنيه.

تفاصيل فريق عمل فيلم "أولاد حريم كريم"

فيلم “أولاد حريم كريم” بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، ومن الشباب تيام قمر، رنا رئيس، وهنا داود، تأليف زينب عزيز، إخراج علي إدريس.

تدور قصة فيلم أولاد حريم كريم، بعد مرور نحو 18 عامًا من أحداث الجزء الأول، وظهور جيل جديد ودخول الأبناء مرحلة الشباب والمراهقة، ولقاء كريم مرة أخرى بصديقاته الفتيات، وتشتعل قصة حب بين ابنته وابن داليا البحيري.

وشهد الجزء الثاني من الفيلم انتهاء مصير عدد من الشخصيات من بينها جيجي زوجة كريم الحسني التي قدمتها الفنانة ياسمين عبدالعزيز في الجزء الأول، وجاء خلال أحداث الجزء الثاني أنها توفيت وأصبح كريم أرمل، أما شخصية ماجد التي جسدها الراحل طلعت زكريا، فجاء خلال أحداث الجزء الجديد بانفصاله عن زوجته هالة رفعت والسفر خارج مصر.