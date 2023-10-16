عماد زيادة ينضم لفريق عمل مسلسل "شغل فنادق"

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقد الفنان عماد زيادة على المشاركة في مسلسل "شغل فنادق"، والذي يقوم ببطولته النجم عمرو يوسف والنجمة روبي،ومن إخراج محمد سامي، ومن المقرر بدء التصوير خلال الأسابيع القادمة، وسيتم عرضه في رمضان 2024.



مشاركة عماد زيادة في مسلسل "نعمة الأفوكاتو"

وفي سياق آخر، يشارك الفنان عماد زيادة حاليًا في مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، وهو من بطولة الفنانة مي عمر، وتدور أحداثه في إطار إجتماعي تشويقي، وهو من المقرر عرضه 2024، ويجسد خلال الأحداث دور رجل أعمال يقع في عشق مي عمر، ليدخل في صراع مع الفنان أحمد زاهر حيث يهدف كلًا. منهما للوصول إلى قلب مي.

من هم أبطال مسلسل "نعمة الأفوكاتو"؟

مسلسل "نعمة الأفوكاتو" يتكون من 15 حلقة، وهو من بطولة مي عمر، أحمد زاهر، عماد زيادة، كمال أبو رية، أروى جودة، سلوى عثمان، سامي مغاوري، هدير عبدالناصر، لبنى ونس، ولاء الشريف، غادة فلفل، أحمد ماجد، محمود غريب.



ما هي آخر أعمال عماد زيادة؟

يذكر أن مسلسل "نسل الأغراب" كان آخر أعمال عماد زيادة في الدراما التلفزيونية، وقد تم عرضه في رمضان 2021، من بطولة: أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، وآخرون من النجوم، ومن إخراج محمد سامي.