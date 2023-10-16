ختام الدورة الثامنة لملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي

القاهرة - محمد ابراهيم - يختتم ملتقي القاهرة الدولي لفنون الخط العربي دورته الثامنة التي أقيمت تحت شعار "الخط والنصر"، وينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع الجمعية المصرية العامة للخط العربي برئاسة الخطاط الكبير خضير البوسعيدي، وقطاع العلاقات الثقافية، وقطاع الفنون التشكيلية، ودار الأوبرا المصرية، وذلك في السابعة مساء اليوم الإثنين 16 أكتوبر بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، تحت رعاية الدكتور نيفي الكيلان وزير الثقافة.

ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي

صرح بذلك الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الصندوق، وأضاف أن الملتقى هذا العام يقام تحت شعار (الخط والنصر) بمناسبة تزامن فعاليات الملتقى مع اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة.

عرض فيلم تسجيلي الحرب والنصر



ومن جانبه صرح الكاتب الصحفي محمد بغدادي قوميسير عام الملتقى أن فعاليات الختام تضم عرض فيلم تسجيلي بعنوان "الحرب والنصر" ضمن سلسلة تجليات الخط العربي.

أبرز المكرمين

يعقبه تكريم اسم صاحب الدورة الخطاط الكبير الراحل الشيخ محمد عبد الرحمن ثم المكرمين: الفنان نور الدين كور(الجزائر)، الفنان عصام عبد الفتاح (مصر)، الفنان محمد طوسون (مصر)، الفنان مثني العبيدي (العراق)، وضيوف الشرف: الفنانة سميرة الريامية (سلطنة عمان )، الفنان عبد السلام الريحاني ( المغرب )، الفنان عصام ندا ( مصر)، كما يتم تكريم لجان الملتقى، يعقب ذلك اعلان جوائز الملتقي والتي تتضمن جوائز: الاتجاه الأصيل "ثلاثة مراكز"، "الاتجاهات الخطية الحديثة"، "الطباعة الرقمية"، "الزخرفة والتذهيب"، بالإضافة إلى "جائزة الخطاط الكبير خضير البوسعيدي"، كما تشارك الفنانة ريم عز الدين بعدد من الأغاني الوطنية.

أبرز المشاركين

شارك في الملتقى 172 ضيف وفنان مصري وأجنبي، من بينهم ١٥٢ فنانًا مصرياَ، 20 فنانًا أجنبياَ مشاركا من: إيطاليا، السعودية، العراق، لبنان، المغرب، سلطنة عمان، الجزائر، تايلاند، أفغانستان، الهند، سوريا، الأردن، الصين، بنجلاديش، أوزبكستان، وإندونيسيا، كما شارك بالملتقي: مشيخة الأزهر الشريف، مكتبة الاسكندرية، ودار الكتب والوثائق القومية، وتحمل الدورة هذا العام اسم الخطاط الكبير الراحل الشيخ محمد عبد الرحمن.