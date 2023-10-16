هالة صدقي: كوميديا "كتف قانوني" أعادتنى للسينما (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة هالة صدقي عن تفاصيل فيلمها الجديد "كتف قانونى"، والذى يعد أولى أعمالها السينمائية بعد غياب سنوات وبعد النجاح الكبير الذى حققته خلال مسلسل "جعفر العمدة" فى الموسم الرمضانى الماضى، مشيرة إلى أن شخصيتها فى الأحداث محورية ويشارك معها عدد كبير من ضيوف الشرف، والذى تعتبره رسالة حب من زملائها للقبول بالمشاركة معها فى أدوار شرفية من أجل مساندتها.

أحداث فيلم “كتف قانوني”

وأضافت "هالة"، خلال لقاء حصرى لها فى برنامج "It's Showtim، على شاشة قناة CBC، أن أحداث الفيلم تدور أحداثه فى عدة خيوط درامية، وتجسد خلاله شخصية سيدة أعمال تمتلك عدة مشاريع من بينها نادى رياضى، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى وهو ما حمسها للعودة لشاشة السينما بعد غياب سنوات.

أبطال فيلم “كتف قانوني”

فيلم "كتف قانونى" من بطولة هالة صدقى، دينا، شيرين رضا، عارفة عبد الرسول، كريم عفيفى، وعدد كبير من الفنانين بالإضافة لعدد اخر من ضيوف الشرف من تأليف هشام هلال وأحمد رمزى ومن إخراج سامح عبد العزيز وإنتاج يوسف الفرجانى.

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