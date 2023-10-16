تعرف على أسعار حفل مسلم في ساقية الصاوي

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان مسلم، لإحياء حفلًا غنائيًا كبيرًا على مسرح ساقية الصاوي، وذلك يوم 28 أكتوبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً، وقد تم طرح تذاكر الحفل بسعر موحد 250 جنيهًا، ويقام الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ما الأغاني التي سيقدمها مسلم في حفله بساقية الصاوي؟

ومن المقرر أن يقدم مُسلم خلال الحفل باقة مميزة من أغانية الشهيرة التي حققت نجاحًا كبيرًا فور طرحها، منها أغنية "اتنسيت"، "سابوك في البيت" وغيرها من أغانيه المميزة.

ما هي آخر أعمال مسلم؟

وفي سياق آخر، طرح مسلم مؤخرًا عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، أغنية “سابوك في البيت”، على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات الشاعر محمود سليم، وألحان جابر جمال، وتوزيع إسلام الأزرق، وإخراج أحمد ماريو.

"سابوك في البيت" هي أغنية درامية اجتماعية، أهداها مسلم إلى روح والده، وحكى فيها عن علاقه شاب بوالده، وعن مدى إحساسه بألم الفراق نتيجة لرحيله، وعن جرح القلب، والشعور بالوحدة بعد فقد أعز إنسان عليه.