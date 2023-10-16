ثقافة البحر الأحمر تناقش أهمية المشاركة الإنتخابية

القاهرة - محمد ابراهيم - عقد فرع ثقافة البحر الأحمر مجموعة من الندوات واللقاءات التثقيفية حول أهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني المنفذ خلال شهر أكتوبر الجاري.

المشاركة في العملية الإنتخابية

وفي السياق أقام قصر ثقافة رأس غارب محاضرة بعنوان "المشاركة في العملية الانتخابية" بمدرسة صالح عوض الله الثانوية الصناعية المتقدمة، تحدث خلالها حسن عباس، عن أهمية المشاركة الانتخابية كحق من حقوقهم في التعبير عن الرأي، الأمر الذي يسهم تعزيز الحياة السياسية والاجتماعية وتعزيز مشاعر الانتماء.



كما أكد في ختام حديثه على ضرورة محاربة الشائعات التي تؤثر بالسلب على المجتمع، والتحقق منها قبل تناقلها.

دور المجتمعات الحدودية في المشاركة بالعملية الانتخابية

وشهدت مدرسة جمال نظيم الفندقية محاضرة لقصر ثقافة الغردقة، تناول خلالها خالد زكي مفهوم الديموقراطية، ودور المجتمعات الحدودية في المشاركة بالعملية الانتخابية، وكيف يمكن للطلاب المشاركة في هذا الاستحقاق، وتأثير ذلك على جميع مناحي الحياة.

بناء الأوطان

كما شهدت مدرسة أحمد عرابي الإعدادية الثانوية بأبي رماد لقاء بعنوان "بناء الأوطان" تحدث خلاله شريف محمد، عن أهمية المشاركة الإيجابية وانعكاس ذلك على مساعي التنمية، هذا إلى جانب لقاء مماثل ببيت ثقافة ثقافة حلايب، بحضور عبد الهادي أحمد معلم أول بمعهد الفتيات.

حرية الرأي والتعبير

وضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحي، والمنفذة من خلال فرع ثقافة البحر الأحمر برئاسة سوسن عبد الرحيم، قدمت أرسنوي منصور - أخصائي مكتبة الطفل والشباب بالقصير، لقاء بعنوان "أهمية المشاركة في الحياة السياسية" بمدرسة القصير الثانوية بنات، تحدثت خلاله عن مفهوم الحق في حرية الرأي والتعبير، والشعور الإيجابي للناخب عند مشاركته في العملية الانتخابية، التي تعد واجبا وطنيا من أجل استكمال مسيرة التنمية والنهوض بالوطن.

وشهدت المدرسة الثانوية الصناعية بنات بالقصير، لقاء أكد خلاله كمال بكير وكيل الإدارة التعليمية على أهمية المشاركة الانتخابية، موضحا كيف يمكن لصوت الناخب أن يغير مصير الشعب.



وعن التوعية بالمشاركة قال لا بد أن تكون التوعية قوية ومؤثرة وذلك من خلال تكثيف برامج التوعية لترسيخ مبادىء الديمقراطية.

أهمية المشاركة السياسية للشباب

ونظم بيت ثقافة سفاجا لقاء بعنوان "من أجل حياة سياسية أفضل"، بمدرسة الصناعات الثانوية بنات، تناول خلاله مصطفى الشريف موجه لغة عربية بالإدارة التعليمية، أهمية المشاركة السياسية للشباب كأحد ركائز النظم الديمقراطية، ودور ذلك في النهوض بالمجتمع وحل مشكلاته على المدى البعيد.

بينما استضافت مدرسة سفاجا الثانوية التجارية، الكاتب الصحفي أحمد صابر في لقاء لمكتبة الطفل والشباب، دار الحديث خلاله حول كيفية اختيار الناخب لمن يمثله ويحقق له طموحاته، وأهمية المشاركة الفعالة كونها أمانة ومسئولية من المواطنين كافة.