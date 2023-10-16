فيلم "حسن المصري" يحتل المرتبة الثانية في إيرادات شباك التذاكر

القاهرة - محمد ابراهيم - احتل فيلم "حسن المصري" للنجم أحمد حاتم المركز الثاني في قائمة الإيرادات اليومية بشباك تذاكر السينما، فقد بلغت إيراداته أمس الأحد 148 ألف جنيهًا بدور العرض السينمائي،وبهذا يتصدر المركز الثاني بقائمة الإيرادات اليومية في دور العرض السينمائي.



ما هي أحداث فيلم "حسن المصري"؟

تدور أحداث فيلم "حسن المصري " من بطولة الفنان أحمد حاتم في أطار أكشن تشويقي، وتبدء أحداث الفيلم حينما يقرر حسن المصري الذي يلعب شخصيته أحمد حاتم، العيش في لبنان لبدء حياة جديدة بعد وفاة شقيقته، ويعمل بإحدى شركات الحراسات الخاصة، ليجد نفسه مضطرًا لمواجهة عصابة خطيرة لإنقاذ فتاة صغيرة.



من هم أبطال فيلم "حسن المصري"؟

فيلم "حسن المصري" من تأليف نورا لبيب، وسيناريو وحوار سمر طاهر، ومن بطولة: أحمد حاتم، ودياموند عبود، ومكرم مراد، وفريال يوسف، ولينا صوفيا، وإخراج اللبناني سمير حبشي.