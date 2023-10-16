السبت.. كورال هارموني عربي يحتفل بعامه الأول ومئويه سيد درويش بساقية الصاوي

القاهرة - محمد ابراهيم - يقدم كورال هارموني عربي حفلًا غنائيًّا في الثامنة مساء السبت المُقبل على مسرح قاعة النهر بساقية عبد المنعم الصاوي، في إطار احتفاله بعامه الأول، ومئويه سيد درويش.



تفاصيل حفل كورال هارموني

ويتضمن الحفل فقرتين، الأولى الاحتفال بمرور مئة عام على ألحان فنان الشعب سيد درويش، ويقدم الفريق خلال هذه الفقرة، جميع القوالب الغنائية التي قدمها درويش، أما الفقرة الثانية من الحفل، فيحتفل فيها الفريق بمرور عام على تأسيسه، ويقدم لأول مرة ميدليهات لكبار المطربين، إلى جانب بعض تترات المسلسلات التي اشتهر بها الفريق، ومنها الصفارة وجعفر العمدة.



الفريق يتكون من ما يزيد عن 100 موهبة فنية من مختلف الفئات العمرية، أغلبهم من طُلّاب جامعة عين شمس، ويقدمون مزيجًا من أشكال الغناء المختلفة، سواء فلكلور أو تراث أو أغاني قديمة ومعاصرة، وذلك ضمن مشروعهم للآداء المسرحي الغنائي.



نبذة عن كورال هارموني

تأسس كورال هارموني عربي العام الماضي، تحت قيادة المايسترو محمود وحيد، وهو مُلحّن ومؤلف موسيقي، ويعتمد الكورال على العمل الجماعي من خلال اختيار الأغاني وحفظها والتدريب عليها أكثر من مرة، من أجل إتقان العمل بشكل محترف.