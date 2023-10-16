لقاءات للتوعية بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الإنتخابية بثقافة أسيوط

القاهرة - محمد ابراهيم - نظم فرع ثقافة أسيوط مجموعة متنوعة من المحاضرات واللقاءات التوعوية حول أهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المنفذ خلال شهر أكتوبر الحالي وأهمية المشاركة الإنتخابية وتوعيتهم ودورها لدى فروع قصور الثقافة.

أهمية المشاركة الإنتخابية من حقوق وواجبات

وفي السياق عقد قصر ثقافة ديروط ندوة بعنوان "الانتخابات.. الحقوق والواجبات" بالمدرسة الثانوية العسكرية للبنين، تحدث خلالها كل من د. هند مكرم، وسامي رمزي عن مفهوم حق الانتخاب والفئات التي لها حق التصويت، وأهمية المشاركة في العملية الإنتخابية.

مفهوم المواطنة وترسيخ روح الانتماء للوطن لدى الشباب وحق المرأة في الانتخاب

وفي سياق متصل، شهدت مدرسة التمريض لقاء نظمته مكتبة المنفلوطي العامة، شارك به شعبان المنفلوطي وآيات حسين، وتضمن مناقشة عدة موضوعات أهمها مفهوم المواطنة وترسيخ روح الانتماء للوطن لدى الشباب، وحق المرأة في الانتخاب.

مشاركة الشباب في العملية الانتخابية وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان

وضمن الفعاليات المقامة بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة محمد نبيل، وفرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي، أقامت مكتبة صلاح شريت بريفا محاضرة بعنوان "الشباب والمشاركة الانتخابية" بمدرسة ريفا الثانوية للبنين، تحدث خلالها د. ناصر عبد الراضي، عن ضرورة توعية الشباب بالمشاركة في الانتخابات، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، موضحا بالتفصيل الشروط الواجب توافرها في الناخب.