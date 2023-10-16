فيلم "وش في وش" يحتل المركز الثالث في شباك التذاكر

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق فيلم "وش في وش" من بطولة النجم محمد ممدوح "تايسون"، والنجمة أمينة خليل أمس إيرادات بلغت 110 ألف جنيهًا، وقد احتل الفيلم المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر من بين الأفلام المنافسة والتي يتم عرضها خلال الفترة الحالية بدور العرض السينمائي.

ما هي أحداث فيلم "وش في وش"؟

تدور أحداث فيلم "وش في وش" في إطار لايت كوميدي تشويقي، فهو يناقش قضية الإختلاف بين الزوجين في الطباع والمستوى الإجتماعي والثقافات ويحدث موقف ما تلتقي أسرة كل منهما في شقة واحدة، ليبرز الفيلم الخلافات الزوجية التي تحدث بسبب تدخل الأهل بين الأزواج.

من هم أبطال فيلم "وش في وش"؟

يضم فيلم "وش في وش" عدد كبير من الفنانين، وهم محمد ممدوح خليل، بيومي فؤاد، محمد شاهين، أنوشكا، أسماء جلال، محمود الليثي، أحمد خالد صالح، سامي مغاوري، خالد كمال، سلوى محمد علي، دنيا سامي، من إخراج وليد الحلفاوي.