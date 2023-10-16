سهير جودة توجه رسالة مؤثرة لصديقتها جيزيل خوري:«العالم موحش بدونك»

القاهرة - محمد ابراهيم - نعت الإعلامية سهير جودة، صديقتها الإعلامية اللبنانية جيزيل خوري، التي رحلت عن عالمنا صباح أمس الأحد، عن عمر يناهز 62 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان.

سهيرة جودة تنعي الإعلامية جيزيل خوري

ونشرت سهير جودة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، صور تجمعها بالاعلامية جيزيل خوري، وعلقت قائلة:« نحن لانموت مرة واحدة، وإنما تموت أجزاء منا مع كل غال نفقده، أشياء كثيرة ماتت فيها بعد اغتيال حبيب العمر (سمير قصير)».



بماذا وصفت سهير جودة الإعلامية جيزيل خوري ؟

وأضافت:«كانت قوية بالحب والمقاومة ولكن الأرواح الطيبة النقية مهما كانت قوتها تهزمها قسوة ووحشية العالم وغروب الحق، جيزيل خوري.. النبل والمهنية والوعي والثقافة والانسانية، وداعا لروحك، العالم موحش بدونك».

رحلة جيزيل خوري

وكشف سهير خلال برنامجها «الستات»، والمذاع عبر فضائية «النهار»، عن كواليس رحلة جيزيل خوري، وقالت أنها فقدت زوجها وحبيبها الصحفي سمير قصير، وقامت بعمل جائزة على مستوى الوطن العربي، وبعد ذلك اصيبت بالسرطان، لكنها قاومت هذا المرض واستمرت في ممارسة حياتها بشكل طبيعي، وحاورت العديد من الرؤساء والمسئولين في العالم خلال مشوارها الإعلامي.

أبرز أعمال الإعلامية جيزيل خوري



وكانت الإعلامية الراحلة جيزيل خورى، قد اشتهرت ببرامجها الحوارية حيث أجرت حوارات مع أبرز الشخصيات اللبنانية والعربية من خلال برامجها على قنوات عربية مختلفة، والتى صنعت تجربتها الخاصة التي أكدت أن المعرفة ليست معلومات ولكن مصدر المعرفة الأهم هو التجربة والخبرة، وكان آخر برنامج للراحلة «مع جيزال» على قناة «سكاى نيوز عربية» منذ 2020.



