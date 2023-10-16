الفن رسالة.. علي لوكا يعلن دعمه لفلسطين على طريقته الخاصة

القاهرة - محمد ابراهيم - أكد الفنان علي لوكا دعمه لقضية فلسطين، من خلال المساعدة المادية والمعنوية،حيث قام بدعوة جميع المطربين للمشاركة في تجهيز وتقديم عمل غنائي يدعم القضية الفلسطينية.



كيف قام علي لوكا بدعم القضية الفلسطينية؟

كتب مطرب الراب علي لوكا لمتابعيه عبر خاصية “ستوري” حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام":"أنا فنان وفي ظل هذه الظروف اللي بتمر بيها فلسطين وأهلنا هناك.. أنا لا أملك إلا الدعم الفني والمادي والمعنوي فعشان كده.. قررت أعمل أغنية لدعم القضية الفلسطينية و100 % من أرباحها هتبرع بيها لدعم أخواتنا في غزة".



وتابع علي لوكا: "بدعوا زملائي الفنانين المؤثرين في المجالين المرئي والمسموع إلى الانضمام للمشاركة في العمل، فاللي يقدر يبعتلي ونبدأ تنفيذ المشروع في أسرع وقت، الفن رسالة وده واجبنا في الظروف دي ودورنا إننا نوصل للعالم صوتنا وموقفنا".



واختتم: "بالمناسبة بعد ما التراك ينزل هنزل تقریر شهري بالأرباح وهنزل اسکرین شوت لتحويل الأرباح لدعم غزة، الكلام ده لكل الفنانين زملائي في الوطن العربي مش في مصر بس، وفي النهاية إذا محدش هيشارك هنفذها لوحدي".



ما هي آخر أعمال مطرب الراب علي لوكا؟

وفي سياق آخر، يشارك مطرب الراب علي لوكا في فيلم "أنا وابن خالتي"، المقرر طرحه في دور العرض خلال الفترة المُقبلة، والفيلم يضم عدد من الفنانين من بينهم: بيومي فؤاد، سيد رجب، هنادي مهنا، ميمي جمال، سارة عبدالرحمن والمطرب علي لوكا، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف منهم إنعام سالوسة، انتصار، وسليمان عيد، وهو من إنتاج «إينفينتى للإنتاج الفني» إشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب وسيناريو وحوار عمرو أبو زيد ومن إخراج أحمد صالح.