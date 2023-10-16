نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريهام عبد الغفور تستعد لمسلسل " إجازة وضع " مع المخرج محمد شاكر خضير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر المخرج محمد شاكر خضير على اسم مسلسله الجديد “ إجازة وضع ” حيث وقع الإختيار على الفنانة ريهام عبد الغفور لبطولة العمل، وتستعد حاليًا لتحضير المسلسل، ومن المقرر مشاركة هذا العمل في رمضان المقبل 2024.

للمرة الثانية.. ريهام عبد الغفور تتعاون مع محمد ممدوح في رمضان 2024

ويشارك الفنان محمد ممدوح البطولة في مسلسل “ إجازة وضع ” ويعتبر هذا التعاون الثاني الذي يجمعهمع ريهام عبد الغفور بعد نجاحهما في رمضان الماضي خلال مسلسل “ رشيد ” الذي تم عرضه على شاشة mbc مصر،وكان المسلسل مكون من 15 حلقة.

وشارك في بطولة المسلسل كل من ريهام عبد الغفور، محمد ممدوح تامر نبيل، خالد كمال وصلاح عبد الله، نهلة سلامة، كما تظهر في الأحداث كل من هالة صدقي وانتصار كضيفات شرف، ودارت أحداثه حول محمد ممدوح الذي يتعرض لحادث مأساوي يقلب حياته رأسًا على عقب ويؤدي إلى دخوله السجن.

ريهام عبد الغفور تنتظر فيلم “ليلة العيد”

ومن ناحية أخرى، تنتظر الفنانة ريهام عبد الغفور فيلم “ ليلة العيد ” الذي انتهت من تصويره منذ فترة ولم يحدد المنتج أحمد السبكي إلى الآن موعد نهائي لعرضه، والعمل يتناول فكرة القهر الذي تتعرض له المرأة في مجتمعنا العربي.

فيلم “ ليلة العيد ” من تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز، ويشارك في بطولته النجمة يسرا، وسميحة أيوب، وعبير صبري وغيرهم من النجوم.