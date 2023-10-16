نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوسف عثمان يتعاقد على مسلسل " وبقينا اتنين " مع شريف منير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقد الفنان يوسف عثمان على مسلسل “وبقينا اتنين”، بطولة النجم شريف منير، والفنانة رانيا يوسف ، ومن تأليف أماني التونسي، وآخرون من النجوم، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج شركة K- Media Production لـ كريم أبو ذكري.

يوسف عثمان ينتظر عرض مسلسل بطن الحوت

ومن ناحية أخرى، ينتظر يوسف عثمان عرض مسلسل “ بطن الحوت ” خلال الفترة المقبلة، والعمل من بطولة محمد فراج، باسم سمرة، أسماء أبو اليزيد، هاجر السراج، سماح أنور، عبدالعزيز مخيون، حسام الحسيني، حسن أبو الروس، وآية عبدالرازق، ويشارك فيه العديد من ضيوف الشرف منهم أمينة خليل، غادة عادل، بسمة، تامر حبيب، أحمد فهمي، تأليف وإخراج أحمد فوزى صالح.

ما هي آخر أعمال يوسف عثمان؟

شارك الفنان يوسف عثمان في رمضان الماضي خلال مسلسل" الكتيبة 101" بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

ودارت أحداث المسلسل حول وقائع حقيقية تتمثل في استبسال الكتيبة 101 في التصدي للتنظيمات التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء وتبدأ القصة في يوم 28 يناير 2018، حيث هجم التكفيريون على موقع عسكري هام في مدينة العريش بشمال سيناء.