نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دنيا سمير غانم تكشف عن أمنيتها التي تتمنى تحقيقها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت الفنانة دنيا سمير غانم بإعادة نشر تغريدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات “إكس”، "تويتر سابقًا" كانت قد نشرتها في 14 مارس 2022، تمنت فيها امتلاك مدينة، لاستضافة كل أطفال العالم ليعيشوا سعداء.

وكتبت في التغريدة، قائلة: "بتمنى يكون عندى مدينة أستضيف فيها كل أطفال العالم عشان يعيشوا سعداء آمنين اللهم احفظهم جميعًا"، وأعادت مرة أخرى عبر خاصية ستوري على حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتبت قائلة: "ما زالت وستظل أمنيتي إلى الأبد".

دعم دنيا سمير غانم للقضية الفلسطينية

وحرصت دنيا سمير غانم على دعمها للقضية الفلسطينية، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وكتبت: "اللهم احفظ الأطفال الأبرياء في الدنيا كلها وهون علي أطفال فلسطين الرعب والقهر واليتم والألم والجوع… اللهم ارفع البلاء عن أهلنا في فلسطين يا أرحم الراحمين..".





رسالة دنيا سمير غانم

وقام الحساب الرسمي لمنظمة اليونسيف بنشر مقطع فيديو من سفيرة النوايا الحسنة دنيا سمير غانم وهي توجه رسالة إستغاثة لمساعدة ضحايا غزة بعد تفاقم أزمة القضية الفلسطينية خلال الأيام الماضية.

وقالت دنيا سمير غانم في الفيديو: "أكتر من مليون طفل فى غزة عايشين فى رعب، وحرمان من كل أساسيات الحياة، قلوبنا موجوعة عليهم لكن تعاطفنا لازم يكمل بمساهمتنا فى توفير المساعدات الإنسانية ليهم.. أتبرعوا لأطفال غزة من خلال اليونسيف".