انت الان تتابع خبر مقطع صادم.. شمس الكويتية تطلب من شاب سعودي وسيم أن يتزوجها ويفعل بها هذا الشيء في الشارع دون حياء، والأخير يتفاعل معها ويستجيب لها!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أثارت شمس الكويتية جدلاً واسعًا بعد ظهورها في مقطع فيديو وهي تمازح أحد معجبيها وتلتقط معه الصور التذكارية.

وجاءت شمس وهي تمزح مع شاب أثناء التقاط الصور التذكارية معه قائلة :” تسلم يا قلبي تتزوجني؟ ” ، ليضحك الأخير فتضحك معه شمس.

ولقى المقطع تفاعلاً واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسموا إلى جزئين جزء مؤيد لفعل شمس، لافتًا أنها تمزح، والجزء الآخر وصفها بالجريئة .