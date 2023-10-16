فن ومشاهير

ياسمين صبري تتطوع في جمعية الهلال الأحمر وتطلب من جمهورها التبرع لإنقاذ غزة

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القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة ياسمين صبري، على مشاركة جمهورها عبر خاصية القصص القصيرة بموقع تبادل الصور والفيديوهات “ إنستجرام ”، وظهرت بصورة “ كاب ” مدون عليه كلمة “ الهلال الأحمر ”.

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ياسمين صبري تعلن تتطوعها في جمعية الهلال الأحمر 

في هذا السياق، أعلنت ياسمين صبري تطوعها في جمعية الهلال الأحمر، من خلال مقطع فيديو نشرته عبر موقع “ إنستجرام”، اثناء تواجدها بالجمعية،  قائلة: "شكرًا جزيلًا لـ جمعية الهلال الأحمر على فرصة المشاركة والتطوع".

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ياسمين صبري تطالب جمهورها بالتبرع لجمعية الهلال الأحمر 

كما طالبت ياسمين صبري متابعيها بالتبرع لجميعة الهلال الأحمر المصري لتوصيل المساعدات الطبية والغذائية في غزة.

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ياسمين صبري تنتظر فيلم أبو نسب

من ناحية أخرى،  تنتظر ياسمين صبري فيلم “ أبو نسب ” المقرر عرضه في نهاية هذا العام، والذي يشارك في بطولته الفنان محمد إمام،ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، ومن تأليف أيمن وتار ومن إخراج رامى إمام.

تدور أحداث الفيلم في إطار  كوميدي، حيث تجسد ياسمين صبري دور مدربة تنمية بشرية "لايف كوتش" ومع تطور الأحداث تتقابل مع محمد إمام وتجمعهما مواقف كوميدية مشوقة.

أخر أعمال ياسمين صبري 

 يذكر أن شاركت ياسمين صبري مؤخرا في فيلم “البعبع” مع الفنان أميرة كرارة، الذي تم عرضه في دور السينما الفترة الماضية وحقق نجاح كبير، وشارك في العمل كل من:  باسم سمرة، محمد عبد الرحمن توتا، محمد أنور، عباس أبو الحسن، من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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