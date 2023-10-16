انت الأن تتابع خبر تامر حسني يدعو لجمع التبرعات من أجل غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الفنان تامر حسني،الاثنين، عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" تضامنه مع أهل غزة، داعياً جمهوره للتبرع للهلال الأحمر المصري من أجل فلسطين.



وقال حسني في منشوره: "تبرعوا للهلال الأحمر المصري لمساندة إخوتنا وأطفالنا وأهالينا أبرياء غزة... المرة دي أكتر من أي مرة أرجوكم أرجوكم اللي يقدر يتبرع بأي شيء وبأي رقم ولو بسيط ياريت ما يتأخرش".



وتأتي مبادرة تامر حسني بعد إعلان عدد كبير من الفنانين المصريين والعرب عن مساندتهم للفلسطينيين في غزة في ظل المجازر التي يرتكبها الصهاينة في القطاع.



ودشّن عدد كبير من النجوم حملات للتبرع للإخوة الفلسطينيين حيث أطلق الفنان أحمد فهمي منذ أيام عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" حملة للتبرع للهلال الأحمر المصري لدعم شعب فلسطين من خلال فيديو قال فيه: "أقل حاجة نقدر نعملها إننا ندعم إخوتنا في غزة ودي حملة دعم وتبرع للهلال الأحمر المصري اللي بيوصل المساعدات لإخوتنا هناك على رقم الحساب المكتوب تحت يا رب ثبتهم يا رب".