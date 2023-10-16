صالون الأوبرا الثقافي يستعرض 80 سنة من إبداعات أحمد سويلم

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أحمد جودة - القاهرة -

تحت عنوان 80 سنة إبداع يعقد صالون الأوبرا الثقافى لقاء مع الشاعر الكبير أحمد سويلم بمشاركة كوكبة من المبدعين فى مجال الشعر منهم الدكتور احمد عفيفى، الدكتور أحمد فواد، الدكتورة شيرين العدوى، الدكتور حسام جايل ويديره الفنان أمين الصيرفى وذلك في السابعة مساء الأربعاء 18 أكتوبر على المسرح الصغير ويتخلله فقرة فنية لعازف البيانو هاني نديم بمصاحبة المغنية كاريمان عادل.



ماذا سيدور في لقاء مع الشاعر الكبير أحمد سويلم ؟



يدور الحوار حول المشوار الإبداعي للشاعر أحمد سويلم وأهم قصائده إلى جانب تاريخ الشعر وأنواعه وأساليبه القديمة والحديثة.

الشاعر الكبير أحمد سويلم

مهرجان الموسيقى العربية للدورته الثاني والثلاثون

من جانب آخر كان من المقرر أن يقام مهرجان الموسيقى العربية للدورته الثاني والثلاثون في الفترة ما بين ٢٤ أكتوبر حتي ٢ نوفمبر ولكن قررت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، تأجيل إقامة فعاليات الدورة الثانية والثلاثين لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، -والذي كان من المقرر أن تُنظمه دار الأوبرا المصرية-، على أن يُحدد الموعدُ الجديدُ لاحقًا.