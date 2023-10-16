انطلاق عرض مسرحية "ثورة المانيكان" ضمن ليالي عروض مهرجان «مستقبل مسرح» بالزاوية الحمراء

القاهرة - محمد ابراهيم - شهد مسرح قصر المركز الشباب الزاوية الحمراء، تقديم العرض المسرحي «ثورة المانيكان» من تأليف رضا عواد، وإخراج أحمد رمضان، في أولى ليالي عروض مهرجان «مستقبل مسرح» في دورته الثالثة، والذي يقام في الفترة من 13 حتى 21 أكتوبر الجاري.

أحداث العرض المسرحي

وقال أحمد رمضان مخرج العرض: تتناول أحداث العرض قصة مجموعة من الشباب والبنات الذين قرروا التمرد على العادات والتقاليد بسبب كثرة المشاكل الاجتماعية، وظروف الحياة التي يعشونها فقرروا أن يتحول كل منهم إلى «مانيكان»، يختبئون من المجتمع والواقع لعدم قدرتهم على المواجهة ليظهر لهم طوق النجاة ليعيد لهم الأمل ويحثهم على مواصلة احلامهم ومواجهة مشاكلهم وعدم الهروب من الواقع والاستسلام للمستغل في التحكم بهم.

صناع عرض مسرحية ثورة المانيكان

«ثورة المانيكان» من تمثيل: سليم عيد، محمد ممدوح، صفا اسماعيل، رودينا مصطفى، جمال عبدالناصر، أحمد عبدالعال، غادة سامح، نور البنا، إسلام حمادة، القاء، احمد سعيد، سهيلة طارق، أشعار، محمد كمال، ديكور: أحمد فتحي، إدارة مسرحية شمس أحمد كنزي، أحمد شريف وائل تأليف رضا عواد، مخرج منفذ خالد عبدالناصر، إخراج أحمد رمضان.

فعاليات الدورة الثالثة، من مهرجان «مستقبل مسرح»

الجدير بالذكر أن فعاليات الدورة الثالثة، من مهرجان «مستقبل مسرح»، بالزاوية الحمراء، انطلقت مساء الجمعة الماضية، بحضور الفنانة بثينة رشوان، والعديد من الصحفيين والإعلاميين والمسرحيين، بمركز شباب الزاوية الحمراء.

أبرز العروض المسرحية



وتقدم الدورة الثالثة بمشاركة 14 عرضًا مسرحيًا من مختلف محافظات مصر، والتي تقدمها العديد من الفرق الهواة والمسرحية من شتى أنحاء مصر في محاولة جادة لتخليق متنفس لهذه الفرق الواعدة، وكذلك توفير العروض المسرحية المتنوعة لجمهور منطقة الزاوية الحمراء بشكل خاص والقاهرة بشكل عام

ويهدي المهرجان، دورته الثالثة إلى الأساتذة عمرو وطني، إيهاب العمدة، أمين مسعود، وذلك لجهدهم الكبير، ودعمهم، في تنظيم فعاليات الدورة الثالثة.

نبذة عن مهرجان مستقبل المسرح

مهرجان «مستقبل المسرح» بمركز شباب الزاوية الحمراء، يهدف إلى دعم مسرح الهواة، وخلق جيل جديد من المخرجين والمبدعين والمسرحيين في مختلف تخصصات ومفردات العرض المسرحي من مسرحيّ الهواة، وقدم المهرجان، في الدورة الثانية، 14 عرضًا مسرحيًا من مختلف الفرق المسرحية المستقلة من العديد من محافظات مصر، من بينها القليوبية، القاهرة، الغربية، الجيزة، السويس، بورسعيد، كفر الشيخ، الإسماعيلية، ومن محافظات الجنوب قنا المنيا، والأقصر.



ويكرم المهرجان، في دوراته العديد من رموز الفن في مجال التلفزيون والسينما والمسرح المصري، والفنانين الذين أثروا الحياة الفنية في رحلة مسرح الهواة المصري بأيام وليال المهرجان المتتالية.



وتتشكل اللجنة العليا للمهرجان برئاسة المخرج وليد شحاتة مدير ومؤسس المهرجان والفنان أحمد إبراهيم أمين عام المهرجان، ومنسق عام المهرجان الفنان حامد الزناتي، والفنان سمير الشريف المشرف الفني للمركز، تحت إشراف المستشار محمد عفيفي رئيس مجلس إدارة مركز شباب الزاوية الحمراء، والصحفية والناقدة همت مصطفى المنسق الإعلامي للمهرجان.