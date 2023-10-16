نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيقى الروح بقاعة زياد بكير فى الأوبرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تستضيف قاعة زياد بكير بدار الأوبرا المصرية في السادسة والنصف مساء السبت 21 اكتوبر معرض بعنوان " موسيقى الروح " للفنانة ثريا حامد ويستمر حتى السبت ٢٨ اكتوبر.

ما لا تعرفه عن معرض “ موسيقى الروح”

يضم المعرض 35 لوحة منفذة بأسلوب الميكسيس ميديا وخامة الاكريليك وتعد تجسيدا للموسيقى باعتبارها من المثيرات الأساسية للإبداع وتتيح فرصة للتأمل وإطلاق العنان للخيال الرحب.

ما لا تعرفه عن دكتورة ثريا حامد

يذكر ان الفنانة الدكتوره ثريا حامد استاذ بقسم الرسم والتصوير بكلية التربية الفنية جامعة حلوان، عضو بكل من بنقابة الفنانين التشكيليين، أتيليه القاهرة، الجمعية العربية للحضارة والفنون الاسلامية.

معرض “ موسيقي الروح”

معرض “ موسيقي الروح”

معرض “ موسيقي الروح”

معرض “ موسيقي الروح”

معرض “ موسيقي الروح”

معرض “ موسيقي الروح”

صالون الثقافي بأوبرا يستضيف الشاعر الكبير أحمد سويلم

من جانب آخر من المقرر أن تحت عنوان 80 سنة إبداع يعقد صالون الأوبرا الثقافى لقاء مع الشاعر الكبير أحمد سويلم بمشاركة كوكبة من المبدعين فى مجال الشعر منهم الدكتور احمد عفيفى، الدكتور أحمد فواد، الدكتورة شيرين العدوى، الدكتور حسام جايل ويديره الفنان أمين الصيرفى وذلك في السابعة مساء الأربعاء 18 أكتوبر على المسرح الصغير ويتخلله فقرة فنية لعازف البيانو هاني نديم بمصاحبة المغنية كاريمان عادل.