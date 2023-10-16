انت الان تتابع خبر خلال حفل زفاف تامر عاشور وحبيبته التي تصغره بسنوات.. هذا ما حدث لفستان العروس وجعل الحضور يصيحون ويغطون اعينهم، ورد فعل تامر عاشور اسطوري! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - مفاجأة من العيار الثقيل فجرتها تقارير صحافية مصرية عن انفعال تامر عاشور في يوم زفافه على المنظمين بسبب تواجد الكثير من الأشخاص.

وبحسب التقارير فإن تامر عاشور حدد المدعوين إلى زفافه وأرسل لهم رقم سري للدخول للحفل كما وضع لائحة على باب القاعة بالأسماء كي لا يدخل أي أحد غير مدعو.

لكن ما حصل أن تامر تفاجأ بعدد كبير من الأشخاص الذين ألقوا التحية عليه في الفندق ولم يكونوا مدعوين للحفل الأمر الذي أغضبه كثيراً.

وانفعل تامر بشكل كبير على المنظمين مؤكداً أنه وضع حدوداً وقواعد للحفل وكان يجب أن يتم الالتزام بها وهذا ما لم يحصل.

حاول المنظيمن تهدأة تامر لفترة من الوقت قبل أن يبدأ حفل الزفاف وكتب الكتاب حيث حضره عدد كبير من النجوم في مصر. من جانب آخر تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صورا من حفل زفاف الفنان تامر عاشور من الإعلامية نانسي نور، وسط حضور العديد من مشاهير الوسط الفني والأهل والأصدقاء.

فستان زوجة تامر تألقت نانسي نور زوجة تامر عاشور في زفافهما، بفستان طويل اتسم التصميم بالقماش المزين بالكامل بالتطريزات و الورد البارز، وقد حمل توقيع TAYA Couture.

تزينت زوجة تامر عاشور بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي زادت من أناقتها وجاذبيتها، ومنحتها إطلالة متكاملة، ونالت إطلالتها إعجاب رواد السوشيال ميديا

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت زوجة تامر عاشور على تسريحة شعر من أنامل المصفف ألفريد، ووضعت لها خبيرة التجميل نسمة منصور مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها..