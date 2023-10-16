إلغاء حفل ماجدة الرومي في دار الأوبرا بعمان تضامنا مع الشعب الفلسطيني

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت دار الأوبرا بمسقط في عمان إلغاء حفل المطربة ماجدة الرومي وكافة الحفلات الاخرى، وذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الذي يعيش فترة من الحزن بعد بسبب إعلان الاحتلال الاسرائيلي الحرب عليهم وارتكاب كافة الجرائم غبر الإنسانية منها قتل الأطفال والنساء.

إلغاء كافة حفلات دار الأوبرا في عمان

وكتبت الشركة المنظمة لحفل الفنانة ماجدة الرومي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “ انستجرام”:" تعلن دار الأوبرا السلطانية مسقط، عن إلغاء حفل يوم المرأة العمانية، وإيقاف كافة الحفلات الأخرى، حتى إشعار آخر، وذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الشقيق".

إلغاء كافة الحفلات الفنية في مصر

ويذكر، أنه تم إلغاء كافة الحفلات والفعاليات الفنية في جمهورية مصر العربية تضامنا مع الشعب الفلسطيني، منهم إلغاء حفل تامر عاشور وبهاء سلطان الذي كان من المقرر إقامته في الكويت، حيث أصدر مجلس الوزارء الكويتي بيان بـ إلغاء كافة مظاهر الاحتفالات الفنية، والتي من المقرر أن تقام ضمن فعاليات مهرجان ليلة العمر الغنائية بداية من غدا الجمعة الموافق 13 من شهر أكتوبر الجاري.

كما أعلنت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا عن تأجيل حفل النجم أحمد سعد والفنانة روبى، الذى كان من المقرر إحياءه يوم 18 أكتوبر الجارى بمسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، حيث أشارت في بيانها عن الاضطرابات والأحداث المؤسفة التى تشهدها المنطقة الفلسطينية مؤخرا من الاحتلال الإسرائيلي، ففى خضم هذه الأحداث تتجلى أهمية الإنسانية والتعاطف فيما بين الشعوب وبعضها.