نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لينا صوفيا: "محظوظة بمشاركتي في "حسن المصري".. ونفسي أكون زي أحمد حاتم" (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بالرغم من صغر سنها، الإ أنها تمتلك موهبة كبيرة في الفن، أهلتها للعمل مع كبار النجوم منذ بدايتها الفنية، فجذبت لينا صوفيا أنظار الجمهور، مؤخرًا بعدما تألقت في أكثر من عمل، كان أبرزهم "كامل العدد"، وفيلم "حسن المصري"، الذي يعرض حاليًا في السينمات، وهو بطولة الفنان أحمد حاتم، دياموند بو عبود، مراد مكرم، فريال يوسف، وآخرون من النجوم، وقصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر ومن إخراج سمير حبشي.

لينا صوفيا: سمير حبشي أظهرني بشكل جيد للجمهور.. واستفدت كثيرًا من العمل معه



وقالت لينا صوفيا في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" أنها تحمست للمشاركة في فيلم "حسن المصري"؛ لأن الفيلم من إنتاج شركة أفلام مصر العالمية التي أسسها المخرج الراحل يوسف شاهين؛ وهي كانت تتمنى أن تعمل معهم،و لوجود المخرج سمير حبشي، فهي تابعت له أفلامًا عديدة مُسبقًا، وأعجبت بها، لافتة إلى أنها محظوظة بتعاونها معه، وأنه كان بمثابة أبًا لها، فكان يفهم ما تريده سريعًا، بالإضافة لاختياره للتوقيت المناسب التي تكون جاهزة فيه للتصوير، كما أنه أظهرها بشكل جيد للجمهور، وأنها استفادت كثيرًا من العمل معه.

لينا صوفيا عن أحمد حاتم:" متواضع وبيحب يفرح الناس"



وعبرت لينا صوفيا عن سعادتها البالغة بالعمل مع النجم أحمد حاتم، وأنه كان من أقرب النجوم لها خلال التصوير؛ لأن معظم مشاهدها أمامه، كما أنه كان يهتم بها ويعاملها بلطف خلال التصوير، وكان يتعامل بتواضع واحترام معها ومع كل أفراد العمل، وأنه أصبح صديقًا مقربًا لها بعد الفيلم، مُضيفة:" اتعلمت منه كتير أوي، هو من اكتر الناس المحترمة اللي اتعاملت معاها، وبيحب شغله جدًا وبيخاف عليه وبيحب يتعامل مع كل الناس وبيحب يفرحهم، ومتواضع جدًا، فأنا نفسي أكون زيه لما أكبر".

لينا صوفيا عن دياموند بو عبود: فنانة حساسة وصادقة جدًا



وأشارت لينا صوفيا إلى أن أجواء التصوير مع الفنانة دياموند بو عبود كانت رائعة ولطيفة للغاية، ووصفتها بأنها فنانة حساسة وصادقة جدًا، فهي تجمع بين التمثيل والتعليم الجامعي،مُعلقة:" بفكر أروح أدرس في لبنان عشان هي تكون أستاذتي، وطبعًا الشغل مع جينيفر هي أصلًا نجمة تمثيلها حلو أوي وهي طيبة مع كل الناس".

لينا صوفيا: أشبه "نادية" في المغامرة وحب الحياة.. ولا يمكن أن ابتعد عن التمثيل



وأكدت لينا صوفيا على أنها تشبه "نادية" التي تقدمها خلال الأحداث في حبها الحياة وللمغامرة، وأنها لم تواجه أي صعوبات أثناء التصوير، سوى برودة الطقس، حيث كانت تصور مشاهدها في لبنان على أحد الجبال في فصل الشتاء بملابس خفيفه، وهذا كان أمرًا صعبًا بالنسبة لها، ولفتت إلى أنها لا يمكنها أن تبتعد عن التمثيل لفترة لكي لا يرتبط الجمهور بشكلها في الصغر، وذلك لحبها الشديد للتمثيل، وأنها لا تقدر على الغياب عنه، وأنها لا تحب أن تضع لنفسها أي حسابات قبل ظهورها للجمهور.



لينا صوفيا تُعلق على تشبيهها بالفنانة أليكسا ديمي



وعلقت لينا صوفيا على تشبيهها بالفنانة أليكسا ديمي، فوصفت هذا الأمر بأنه شرف كبير بالنسبة لها، فهي من أكثر الممثلات اللاتي تحبهم وتحرص على متابعة أعمالهم، وأنها أعجبت بدورها في فيلم "euphoria ".



وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال لينا صوفيا الدرامية مشاركتها في مسلسل "كامل العدد"، الذي عرض في الماراثون الرمضاني الماضي، وهو بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، ألفت إمام، عمرو جمال، إسعاد يونس، وهو من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش، ومن إخراج خالد الحلفاوي.