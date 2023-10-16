نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سابق أبناء جيله وأدواره مميزة.. إشادات بالفنان وليد فواز في "صوت وصورة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد عدد كبير من الجمهور عبر السوشيال ميديا بأداء النجم وليد فواز في مسلسل "صوت وصورة"، الذي يعرض حاليًا عبر قناة "DMC"،

ومنصة "Watch it"، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب، ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى.

وأبدى عدد كبير من الجمهور اعجابهم الشديد بالمسلسل، وبأداء النجم وليد فواز، الذي استطاع تجسيد دور المواطن المطحون الذي يعاني من الإرهاق بسبب مرضه وكثرة الديون عليه، وفي نفس الوقت يرفض الوقوف بجانب زوجته في الحرب الشرسة التي تخوضها أمام الدكتور الذي تحرش بها بدافع الخوف من المجتمع.

جانب من إشادات الجمهور

وكتب متابع له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"من مميزات مسلسل "صوت وصورة" بالنسبالي هي عودة الفنان الجميل وليد فواز وليد ممثل موهوب وقدم أدوار مميزة في أكتر من عمل زي" السبع وصايا، ٣٠ يوم، من ضهر راجل"، وهنا بيقدم نموذج بنشوفه كتير للزوج المقهور المغلوب على أمره، اللى عايز يعيش فى حاله حتى لو هيتنازل عن حقه وحق زوجته، أداء جميل من وليد فواز وطبعًا في وجود الموهوبة بشدة حنان مطاوع عشان كده مشاهدهم مع بعض هتلاقيها دايما مميزة".



وعلق آخر: "صوت وصورة، مسلسل رائع خارج السباق الرمضاني، وعودة وليد فواز للتألق، أنا من أشد المعجبين بفن حنان مطاوع بنت القبايل فهي ممثلة معجونة تمثيل وأشفق على أي ممثل يقف أمامها ويبدوا أن مخرج العمل بحث كثيرًا ليعثر على ضالته فوليد فواز دائم البحث عن كل مايجعله يسبق أبناء جيله، نحن أمام مسلسل سيتابعه كل بيت مصري نظرًا لأهمية القضية، زوج مطحون مغلوب على أمره في مجتمع يدهس الطبقه الوسطى يجسده وليد فواز باقتدار من خلال رؤيته الفريدة للشخصية، لحيه خفيفه تي شيرت أهلكه الزمن، كرش الرجل الذى يحمل البطيخة عرق في معظم مشاهده يكسو وجهه تدل على الإرهاق والديون، زوج سلبي يتجاهل شكوى زوجته بدافع الخوف من المجتمع،المسلسل جرس إنذار لكل من يهاب المجتمع دون وضع مصلحة الضحية ف الإعتبار".

وكتب متابع آخر: "النجم العبقري وليد فواز حقيقي مقدم أداء حلو جدًا في مسلسل صوت وصورة وأنه قدر يوصلنا الشخصية بطريقة جميلة جدًا وبأداء أكثر من الرائع يطلع حقيقي من ممثل شاطر جدًا ومتمكن من أدواته التمثيلية، وليد فواز مقدم إبداااع بجد كالعادة شابوووه".



وعلق متابع آخر عبر خاصية التعليقات على الحساب الرسمي للنجم وليد فواز عبر" فيسبوك"،:" وليد فواز فنان من العيار التقيل وبيدي أي عمل يعمل حقه وبسيب علامه في كل دور".

من هم أبطال مسلسل "صوت وصورة"؟



مسلسل "صوت وصورة"، بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة، ولاء الشريف، محمد كيلاني، صدقي صخر، أحمد ماجد، هاجر عفيفي، أحمد ماجد، إيمان الشريف، مروة عيد، رامي الطمباري، وغيرهم من النجوم.