مسقط ـ «الوطن»:

تختتم بعد غد الخميس المرحلة الثانية من حلقة النقش الحضاري والتي تنظمها وزارة الثقافة والرياضة والشباب ممثلة بالمنتدى الأدبي والتي انطلقت الأحد الماضي على مسرح المنتدى الأدبي والتي قدمها الدكتور وعالم المسماريات نائل حنون. وقال عوض اللويهي مدير دائرة البرامج والدراسات الحضارية بالمنتدى الأدبي: تعتبر هذه الحلقة امتدادا لمشروع النقش الحضاري (المرحلة الأولى) الذي بدأ السنة الماضية 2022م، وركزت الحلقة في مرحلتها الثانية على موضوع (توثيق التنقيب الأثري). وأضاف: شارك في هذه الحلقة 25 من المهتمين والمعنين في علم الآثار والتنقيب الأثري، حيث قام الدكتور نائل بتقديم خبراته في هذا المجال من خلال تناوله تاريخ المسح والتنقيب الأثري في سلطنة عُمان والشرق الأوسط، والتعريف بدور المتاحف ومراكز البحوث في العمل الأثري مرورا بالمصادر الأثرية القديمة والمراجع الحديثة في سلطنة عمان، كما تناولت الحلقة عمل البعثات الأثرية (تشكيل البعثة الأثرية، ممارسة العمل الحقلي، إعداد الدراسات والبحوث) ، وأيضا من خلال هذه الحلقة ستشكل فرق وتطبيق عملي وتوثيق العمل الحقلي في المواقع الأثرية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخميس.. ختام المرحلة الثانية من حلقة النقش الحضاري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.