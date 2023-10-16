ختام ملتقى شمال الباطنة المسرحي الأول بصحار

صحار ـ من إبراهيم الفارسي:

اختتمت مساء امس الأول في قاعة مسرح عمان بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بولاية صحار فعاليات ملتقى محافظة شمال الباطنة المسرحي الأول (المسرح الكوميدي)، رعى حفل الختام سعادة باسل بن أحمد الرواس وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب بحضور سعادة الشيخ محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة. الحفل شهد إعلان نتائج المسابقة المسرحية والمسابقة الإعلامية المصاحبة، حيث توجت فرقة الخابورة المسرحية بالمركز الأول كأفضل عرض متكامل عن مسرحية (معضلة النارجيلة) وجاءت فرقة (الشراع) المسرحية في المركز الثاني عن مسرحية (الكهف الأزرق) وجاءت فرقة (النرد) المسرحية في المركز الثالث عن مسرحية عالم ولكن. أما في المسابقة الإعلامية حصل فريق بطحاء الساحل الإعلامي على المركز الأول، فيما جاء فريق مثابرون في المركز الثاني واحتل فريق صدى الغليل الإعلامي المركز الثالث. بعدها قام راعي الحفل بتتويج الفرق المسرحية والإعلامية الفائزة في المسابقات المسرحية والإعلامية.

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